Caccia, doppia bocciatura del Tar, Safina (PD): “Il governo Schifani è allo sbando, tra improvvisazione e figuracce”

“Quando un governo regionale non riesce a garantire neppure la legittimità dei propri provvedimenti, il problema non è più soltanto amministrativo: è squisitamente politico. La vicenda del calendario venatorio siciliano è l’ennesima dimostrazione di un esecutivo che annuncia soluzioni, colleziona bocciature e finisce per scaricare sui cittadini le conseguenze della propria incapacità di programmare”. Lo dichiara Dario Safina, deputato regionale del Partito Democratico e componente della Terza Commissione All’Ars Attività produttive, commentando la nuova sospensione disposta dal TAR della Sicilia sul calendario venatorio 2026-2027, dopo la precedente pronuncia che ne aveva sancito l’illegittimità.

“La sequenza dei fatti parla da sola. L’Assessorato regionale all’Agricoltura pubblica un calendario, il TAR lo sospende e successivamente lo boccia nel merito, condannando anche la Regione al pagamento delle spese legali. A quel punto, anziché affrontare le criticità strutturali evidenziate dai giudici, l’assessore Sammartino interviene con un nuovo decreto, accompagnato da annunci trionfalistici sui social. Risultato? Anche il secondo provvedimento viene sospeso. Altro che soluzione: siamo di fronte alla reiterazione degli stessi errori, con conseguenze pesanti per tutti”.

Al centro della vicenda, sottolinea Safina, c’è una responsabilità politica che non può essere elusa: “Il TAR ha evidenziato questioni tutt’altro che marginali, a partire dall’assenza di un Piano faunistico-venatorio aggiornato e dalla mancanza di adeguati elementi scientifici per programmare il prelievo venatorio. Non si può governare una materia così delicata affidandosi a decreti correttivi e operazioni di facciata. Servono pianificazione, competenza e rispetto delle regole. E soprattutto bisogna smettere di confondere la comunicazione politica con l’azione amministrativa”.

“C’è un dato politico che dovrebbe far riflettere il presidente Schifani – aggiunge Safina -: questa vicenda è riuscita nell’impresa di mettere d’accordo cacciatori e associazioni animaliste, pur partendo da posizioni diametralmente opposte. Entrambi si ritrovano a fare i conti con l’inadeguatezza dell’Assessorato regionale. Quando si scontentano tutti, evidentemente, il problema è nella qualità dell’azione di governo”. “La Regione smetta di rincorrere le emergenze e faccia finalmente ciò che avrebbe dovuto fare da tempo: approvi un nuovo Piano faunistico-venatorio, aggiorni i dati sulla fauna selvatica e costruisca un sistema di regole serio e legittimo. La tutela della biodiversità e la gestione dell’attività venatoria richiedono equilibrio e responsabilità, non propaganda. La Sicilia merita un governo capace di programmare e decidere, non un esecutivo costretto a inseguire le proprie bocciature, conclude Safina”.