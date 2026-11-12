Mussomeli, 72 cittadini chiedono al Comune interventi strutturali nella parte alta del paese. LilloPolito primo firmatario

MUSSOMELI – Sono 72 sottoscrittori, di cui Lillo (Calogero) Polito è il primo firmatario, che hanno inoltrato istanza al sindaco Gianluca Nigrelli, all’assessore ai Lavori pubblici, all’assessore all’Ambiente, al presidente del consiglio, ai consiglieri comunali e all’ufficio tecnico comunale per la richiesta di interventi strutturali nelle vie Cortile Alfieri Maserati, cortile Enzo Ferrari, Cortile Zeno Colò Via Alberto Ascari, Via Tazio Nuvolari. I richiedenti lamentano l’assenza di marciapiedi, la presenza di erbacce e di ratti, il pericoloso rialzamento dei pozzetti fognari ed in generale lo stato di degrado del fondo stradale con avvallamenti, pregiudizievoli la pubblica incolumità nelle vie elencate. Nella richiesta viene sottolineato “Giova ricordare che negli anni passati, soltanto a seguito di ulteriori raccolte di firme da parte dei residenti con richieste presentate al Comune, vennero realizzate le opere fognarie e di illuminazione, opere indispensabili in ogni quartiere residenziale come il nostro, dove si costruirono gli alloggi nell’ambito dello strumento urbanistico del Piano di Edilizia Economica e Popolare (PEEP), disciplinato dalla Legge n. 167/1962. A distanza di oltre 26 anni dall’insediamento dei residenti ancora molto rimane da fare, come più volte segnalato verbalmente e per iscritto ai vari amministratori comunali che si sono succeduti nel tempo. Ancora una volta, dunque, si confida nella sensibilità e nel senso civico di chi amministra la nostra comunità affinché predisponga gli indispensabili interventi richiesti nelle vie in oggetto e si rimane disponibili ad organizzare un sopralluogo congiunto per verificare lo stato di degrado di quanto segnalato”.