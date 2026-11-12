Conferenza dei Sindaci convocata a Caltanissetta per il 19 novembre: il Policlinico è nell’ordine del giorno

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci Walter Tesauro ha convocato, per il 19 novembre 2026 alle ore 16:00 nell’aula consiliare del Libero Consorzio, i Sindaci dei Comuni del territorio provinciale per discutere sullo sviluppo del sistema universitario e sulla costituzione del Policlinico della Sicilia Centrale a Caltanissetta.

La convocazione segue la richiesta avanzata dal presidente del Consorzio Universitario di Caltanissetta Gianluca Tumminelli.

Di seguito i punti all’ordine del giorno che verranno discussi:

1. Esame della proposta del Consorzio Universitario relativa all’adesione al Piano Strategico per lo sviluppo del Sistema Universitario e la costituzione del Policlinico della Sicilia Centrale a Caltanissetta, con conseguente proposta di istituzione del Tavolo tecnico istituzionale provinciale per il coordinamento e la promozione delle iniziative connesse alprogetto;

2. Valutazioni e determinazioni in ordine al sostegno istituzionale dei Comuni del territorio provinciale all’iniziativa;

3. Varie ed eventuali.

“Considerato l’interesse strategico per il futuro del territorio provinciale – ha concluso il Sindaco Tesauro -, auspico la più ampia partecipazione. L’iniziativa riveste particolare importanza e rilevanza strategica per il territorio provinciale anche in considerazione delle importanti ricadute che il rafforzamento del sistema universitario, della formazione, della ricerca e dell’offerta sanitaria di alta specializzazione può determinare in termini di sviluppo economico, sociale e culturale dell’intera area”.