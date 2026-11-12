Allarme Rosso e Nuovi Briganti: da Caltanissetta a Messina, il rap torna a raccontare il presente

CALTANISSETTA. Un’amicizia nata nella scena hip hop siciliana, la voglia di prendere parola e nuove storie da raccontare. Gli Allarme Rosso di Caltanissetta e i Nuovi Briganti di Messina si ritrovano nel progetto “Allarme Rosso_New Era_Nuovi Briganti”, portando con sé le radici del rap old school e lo sguardo maturato negli anni. Il percorso affonda nella scena rap siciliana tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta, nel cosiddetto “periodo posse” e vedendo le due formazioni come veri e propri pionieri del Rap della scena hipHop. Una storia che comunque aveva già superato i confini dell’isola. È da quell’esperienza che ripartono oggi le due formazioni, unite da una lunga amicizia e dalla volontà di continuare a usare le rime per raccontare la realtà.

Lo spirito dichiarato è quello di allora: prendere posizione, denunciare e dare voce alla vita nelle sue diverse sfaccettature. A cambiare è la prospettiva, arricchita dalla maturità e dalle esperienze accumulate. Al centro del progetto c’è “Ti hanno fatto credere”, un brano che, nella presentazione degli autori, intreccia quotidianità, storia e cronaca, mettendo in discussione la distanza tra ciò che accade e ciò che viene raccontato da chi detiene il potere. Il titolo richiama proprio questo intento: invitare a interrogarsi sulle narrazioni che riceviamo, senza rinunciare a uno sguardo critico sul presente.

Le voci del progetto

La formazione riunisce:

* Giuseppe Dell’Utri – Dj LuckyL

* Giuseppe Paterniti – Mc Lupo

* Salvatore Abate – Mc Andros

* Ivan Mavilla – KodyDaKillah

* Luca Ammendola – Lou Speaker

Un percorso discografico che parte dagli anni Novanta

La discografia delle due formazioni comprende:

* Allarme Rosso, “Stato d’allarme” (1994, Dissidio AutoProd)

* Nuovi Briganti, “Dj rappers militanti” (1992, Helter Skelter)

* Nuovi Briganti, “Fottuto terrone” (1993, Polydor)

* Nuovi Briganti, “Camico” (1996, Polydor)

“Ti hanno fatto credere” è dedicato alla memoria dell’amico e compagno Angelo Bufalino: un ricordo che accompagna questo nuovo capitolo condiviso. Il brano è disponibile su YouTube e sulle piattaforme digitali, tra cui Spotify e iTunes. Per Caltanissetta, una storia musicale da conoscere e continuare a raccontare: quella di artisti che tornano a incontrarsi, mantenendo vivo il legame tra le proprie radici e il presente.