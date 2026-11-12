Sicilia. Salute, al via incontri con Asp e ospedali su obiettivi economici. Caruso: «Immediate azioni correttive per riportare i conti in ordine»

Sono iniziati questa mattina gli incontri convocati dall’assessorato regionale della Salute con le Asp, le aziende ospedaliere e i policlinici per verificare gli obiettivi economici del 2026. La finalità è accertare se l’andamento della spesa è coerente con i budget assegnati.

Le riunioni si tengono secondo un calendario stilato dal dipartimento per la Pianificazione strategica che nei prossimi giorni porterà a completare il confronto con tutte le aziende e gli enti del sistema sanitario regionale.

«Queste verifiche sull’utilizzo delle risorse finanziarie – dice l’assessore alla Salute Marcello Caruso – sono periodiche. Di fronte a condizioni di squilibrio, abbiamo già dato direttive precise e concrete per immediate azioni correttive e per riportare i conti in ordine. In caso di situazioni prolungate di disavanzo, si arriverà inevitabilmente alla decadenza automatica dei dirigenti generali».

In merito al disavanzo pluriennale, l’assessore ribadisce l’impegno del governo per trovare le coperture già con 300 milioni di euro del Rendiconto 2025 e con 104 milioni annui, per il prossimo triennio, del Bilancio 2027-2029.

«Anche la Sicilia, come altre Regioni italiane – conclude Caruso – si trova ad affrontare in questi anni un aumento della spesa dovuto ai rinnovi contrattuali e all’acquisto di nuovi farmaci per le cure oncologiche. Uno scenario, legato a condizioni congiunturali, che richiede uno sforzo finanziario su più livelli, a partire dalle risorse del Fondo sanitario nazionale. L’assessorato va avanti sulla strada indicata dal presidente Schifani per una spesa delle risorse sempre più responsabile ed efficace nella sanità».

Proprio per razionalizzare gli acquisti nel sistema sanitario e migliorarne l’efficienza, il governo regionale ha previsto, all’interno del disegno di legge di Stabilità per il triennio 2027-2029, l’istituzione dell’Azienda Zero.