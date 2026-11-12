Serradifalco. Approvata in Giunta riqualificazione del Parco delle Rimembranze su iniziativa dell’assessora all’urbanistica e alla tutela del patrimonio comunale Daria Pace

SERRADIFALCO. Iniziativa significativa quella posta in essere dall’assessore comunale all’Urbanistica e alla tutela del patrimonio comunale Daria Pace. La Giunta comunale ha infatti approvato la sua proposta di collocare delle panchine all’interno dello storico Parco delle Rimembranze di piazza Umberto I al fine di riqualificarlo e renderlo non solo più dignitoso, ma anche più funzionale.

In precedenza, infatti, all’interno della villetta comunale vi erano delle panchine in materiale marmoreo che, con il tempo, si erano deteriorate perdendo la loro funzionalità e risultando anche anti estetiche. Da qui la decisione della Giunta Burgio, per il tramite del suo assessore all’urbanistica e alla tutela del patrimonio comunale, di riqualificare questo spazio rendendolo dignitoso e vivibile.

In particolare, l’intervento prevede la collocazione di 4 panchine con schienale e 4 senza per lasciare inalterata l’identità medesima del Parco della Rimembranza. E siccome appare necessario tutelare quanto più possibile lo stesso spazio comune evitando che possa diventare oggetto di vandalismo, ecco che è stato anche deciso di riattivarne le telecamere di videosorveglianza in modo che tale impianto possa in qualche modo fungere da strumento di prevenzione e dissuasione a garanzia della sua integrità.