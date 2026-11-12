Caltanissetta si conferma la “Zelig del Sud Italia”: domani 13 novembre Saverio Raimondo sul palco di Eclettica

CALTANISSETTA. Dopo il trionfo di Velia Lalli, prosegue la stagione 2026/27 in collaborazione con The Comedy Club: un cartellone ricchissimo di grandi nomi e sorprese. Un’occasione imperdibile per vivere la stand-up comedy dal vivo come strumento di rigenerazione culturale e mentale. Biglietti a numero limitato solo online. La grande stand-up comedy nazionale torna a scuotere il cuore della Sicilia. Domani, venerdì 13 novembre, la Street Factory Eclettica ospiterà uno dei pesi massimi e degli autori più raffinati e irriverenti della scena comica italiana: Saverio Raimondo.

L’evento segna il secondo appuntamento della stagione 2026/27 nata dalla sinergia con The Comedy Club Italia, inaugurata lo scorso mese dallo straordinario successo ottenuto da Velia Lalli, autentica regina della stand-up comedy italiana. Un avvio trionfale che apre le porte a quella che si preannuncia come una delle stagioni più ricche di sempre, pronta a regalare al territorio nei prossimi mesi grandi nomi e clamorose sorprese, consolidando Caltanissetta come pioniera del genere in Sicilia con 6 anni di stagioni all’attivo.

Al di là del singolo spettacolo, l’appuntamento di domani rappresenta un’occasione culturale rara: vivere l’esperienza autentica del live show di stand-up comedy. Un genere diretto, senza filtri, capace di abbattere i tabù e di stimolare il pensiero critico attraverso la risata. È proprio su questo binomio che si fonda la visione della Street Factory Eclettica: affiancare alla rigenerazione urbana degli spazi cittadini una vera e propria rigenerazione delle menti e delle persone, offrendo al pubblico nisseno gli stessi protagonisti dei grandi club europei e nazionali.

Per la seconda volta sul palco di Eclettica, Saverio Raimondo – già volto noto in TV, radio, firma per Il Foglio e Robinson (la Repubblica) e protagonista di uno special su Netflix – porta in scena uno spettacolo che fotografa il presente con cinismo e lucidità. Come l’orchestra sul Titanic, mentre il mondo sembra affondare tra crisi climatica, tensioni globali, tecnologia invadente e nevrosi quotidiane, Raimondo continua a fare battute su tutto: dal sesso alle tasse, passando per la propria vita privata.

«La stand-up comedy ora va nei teatri, passa sui nostri smartphone – spiega l’artista – ma è una comicità da bar, informale e disinibita, che con il teatro e gli algoritmi ha poco a che fare. Per questo continuo a esibirmi nei locali e nei club, perché è qui che ci si diverte di più. Il materiale che porto in giro è una miscela fra cose nuove e standard del mio repertorio; e ogni sera improvviso sempre un po’, per mantenere vivo lo spettacolo. Io sul palco non recito; io mi esibisco».

Data la natura intima del club e l’altissima richiesta per il ritorno di Raimondo, i posti sono strettamente limitati e i biglietti sono acquistabili esclusivamente online sul circuito Dice.fm (non sarà possibile acquistarli al botteghino).

* Quando: Domani, venerdì 13 novembre 2026

* Programma della serata:

* Ore 20:00: Apertura cancelli e area ristoro/bar (un momento pensato per vivere lo spazio e sostenere attivamente il progetto di rigenerazione urbana della Street Factory prima dello show)

* Ore 21:30: Inizio spettacolo Saverio Raimondo Live

* Ore 23:30: Riapertura cancelli al pubblico e post-show

* Dove: Eclettica – Street Factory, via Rochester Caltanissetta

* Ingresso: Evento riservato a un pubblico 14+ (consigliato a un pubblico adulto e dotato di senso dell’umorismo). Ticket disponibili solo su Dice.fm.