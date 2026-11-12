Ascensore fuori uso, attese all’ospedale di Agrigento

Disagi questa mattina all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove il guasto di un ascensore sta causando attese e difficoltà negli spostamenti all’interno della struttura. Il problema riguarda la scala C, una delle aree utilizzate dagli utenti per raggiungere i diversi piani dell’ospedale.

La fila davanti agli impianti

A segnalare la situazione sono stati alcuni utenti, che hanno documentato con fotografie la coda formatasi nei corridoi davanti agli ascensori. Secondo quanto riferito, uno degli impianti risulta fuori servizio, mentre soltanto un altro sarebbe attualmente funzionante.

La conseguenza è stata la formazione di una fila di circa quindici persone, costrette ad attendere il proprio turno per poter raggiungere i reparti e gli altri ambienti della struttura. Le immagini mostrano diversi utenti in attesa davanti agli impianti della scala C.

Disagi per pazienti e accompagnatori

La situazione pesa in particolare sulle persone che hanno maggiori difficoltà negli spostamenti. L’ospedale è frequentato quotidianamente da pazienti, anziani e persone con mobilità ridotta, per le quali il passaggio da un piano all’altro può risultare complesso anche in condizioni ordinarie.

Il guasto ha quindi rallentato la circolazione interna e aumentato i tempi di attesa per chi doveva muoversi all’interno del presidio. Al momento, sulla base delle segnalazioni raccolte, la scala C dispone di un solo ascensore operativo, con conseguenti disagi per gli utenti presenti nella struttura.