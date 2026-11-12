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Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Toni Capuozzo, storico giornalista di guerra e volto di Mediaset

Redazione 1

Il mondo del giornalismo piange la scomparsa di Toni Capuozzo, storico giornalista di guerra e volto di Mediaset

Gio, 12/11/2026 - 18:14

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È morto all’età di 77 anni Toni Capuozzo. Pochi giorni dopo aver rotto il velo della privacy annunciando di avere un tumore e promettendo di “provare ad affrontarlo”, il giornalista è deceduto. Professionista di vecchio stampo, dai primi anni Novanta Toni Capuozzo è stato parte e anima pulsante del gruppo editoriale Mediaset, dal Tg5 fino al Tg4 e a Studio Aperto. Ha vissuto più volte sulla sua pelle gli orrori del conflitto armato e si è preso sulle spalle – anzi sulla penna e sulla voce – il peso di raccontare quei fatti all’Italia e al mondo intero.

Nei primi anni Novanta, Toni Capuozzo ha trasferito la sua firma e il suo volto – diventato iconico – sulle reti Mediaset. Dal 1992 per anni ha seguito sul campo i conflitti internazionali più sanguinosi di quegli anni, dalla Somalia all’Afghanistan, dal Medio Oriente alla ex Jugoslavia. Proprio agli inizi dell’assedio di Sarajevo, come aveva raccontato di recente lui stesso a Verissimo, ha salvato il piccolo Kemal, un bimbo di soli otto mesi rimasto mutilato e orfano di madre dopo un attacco serbo. Capuozzo è riuscito a nasconderlo sotto il giubbotto antiproiettile e riportarlo in Italia, dove lo ha cresciuto come membro della sua famiglia per cinque anni per poi farlo tornare nella sua città al termine del conflitto.

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