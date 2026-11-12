Depistaggio Borsellino, Procura Caltanissetta dispone perquisizioni per ex capo Polizia ed ex pentito

I carabinieri del Ros hanno eseguito dei decreti di perquisizione per l’ex capo della polizia Gianni De Gennaro, alcuni suoi ex collaboratori e per l’ex collaboratore Salvatore Contorno. I decreti sono stati emessi dalla procura di Caltanissetta nell’ambito di un’attività investigativa “finalizzata a fare luce su ulteriori responsabilità di persone da identificare appartenenti ad apparati istituzionali, sovraordinate ad Arnaldo La Barbera nel depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio” e “nella connessa scomparsa dell’agenda rossa del procuratore Paolo Borsellino”.

Lo rende noto il Procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca. “Nel solco di quanto statuito dai provvedimenti passati in giudicato che hanno definito i processi Borsellino Quater e ‘depistaggio’ sono stati svolti ulteriori approfondimenti “che hanno consentito di delineare meglio quelli che costituiscono i prodromi dai fatti accaduti nel 1992, ossia: l’arresto di Salvatore Contorno, avvenuto all’alba del 26 maggio 1989 in anomale circostanze – dice il Procuratore – mai del tutto chiarite né dalla squadra mobile né dal nucleo centrale anticrimine della Polizia di Stato che in quel frangente gestiva il collaboratore diretto dall’allora funzionario Giovanni De Gennaro”.