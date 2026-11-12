Caltanissetta. Il 19 novembre al Teatro Margherita 3^ edizione del Concorso Nazionale Video di Filosofia rivolto alle scuole: premiazione delle tre scuole vincitrici

CALTANISSETTA. In occasione Giornata Mondiale della Filosofia, giovedì 19 novembre, dalle ore 9:30 alle 12:30, il Teatro comunale Regina Margherita di Caltanissetta ospiterà la cerimonia di premiazione della terza edizione del Concorso Nazionale Video di Filosofia, dedicato quest’anno al pensiero di Baruch Spinoza e al tema «Deus sive Natura».

Nel corso della mattinata saranno presentati i dieci video finalisti, realizzati dalle studentesse e dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, che hanno interpretato attraverso il linguaggio audiovisivo temi quali il rapporto tra essere umano e Natura, la libertà e la consapevolezza delle passioni.

Un’iniziativa che promuove la cultura filosofica tra le nuove generazioni, valorizzando creatività, pensiero critico e dialogo tra scuola, istituzioni e territorio. Il concorso è organizzato dall’Associazione Culturale «Rosario Assunto», in collaborazione con il Comune di Caltanissetta e il Liceo «Ruggero Settimo», con il patrocinio della Società Filosofica Italiana. La giuria è presieduta dallo scrittore e regista Zap Mangusta.