Liste d’attesa ASP Caltanissetta: prestazioni da 2 a 481 giorni. Servono risposte concrete, non polemiche su chi pone le domande

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: “I dati ufficiali evidenziano forti differenze nei tempi di accesso alle prestazioni sanitarie. Necessari trasparenza, responsabilità della Direzione strategica e interventi misurabili. A Forza Italia: il diritto di interrogarsi sulla sanità pubblica non richiede autorizzazioni politiche.

Caltanissetta, 12 novembre 2026 – Le liste d’attesa dell’ASP di Caltanissetta pongono interrogativi che meritano risposte puntual i, non rassicurazioni generiche. L’analisi dei dati pubblicati sul portale ufficiale dell’Azienda, aggiornati all’8 novembre 2026, evidenzia una marcata disomogeneità nei tempi di disponibilità delle prestazioni specialistiche e diagnostiche: si passa da pochi giorni ad attese che, per specifiche prestazioni e strutture, raggiungono 481 giorni. I numeri sono significativi: 481 giorni per alcune angio-RM dell’addome presso il Sant’Elia, 435 per una visita neurochirurgica, 422 per una colonscopia totale a Gela, 373 per un’ecocardiografia da stress, 310 per un ecocolordoppler dei tronchi sovraortici, 247 per determinate elettromiografie, 186 per una prima visita angiologica e 149 per un esame OCT. Sono dati pubblicati dalla stessa ASP, non ricostruzioni arbitrarie. Va tuttavia precisato, per correttezza, che si riferiscono a specifiche prestazioni e strutture, non necessariamente alla prima disponibilità nell’intera rete provinciale, e non sono suddivisi per classe di priorità. Non consentono, quindi, di accertare automaticamente il superamento dei termini previsti dalla normativa: 72 ore per le urgenze (U), 10 giorni per le prestazioni brevi (B), 30 o 60 giorni per quelle differibili (D) e 120 giorni per le programmabili (P). Questa necessaria precisazione metodologica non ridimensiona il problema: rende ancora più urgente conoscere come l’ASP garantisca concretamente i tempi di accesso e quali risultati producano le misure adottate. Le responsabilità della Direzione strategica Le liste d’attesa non sono soltanto una questione sanitaria, ma anche un indicatore della capacità di governo dell’Azienda. Le difficoltà strutturali del sistema sanitario, dalla carenza di specialisti ai problemi di reclutamento e finanziamento, sono note e non possono essere ignorate. Ma non possono neppure diventare una giustificazione permanente che sottragga la Direzione strategica alle proprie responsabilità di programmazione, organizzazione e controllo. La domanda è semplice: quali interventi sono stati realizzati, con quali risorse e soprattutto con quali risultati? La pubblicazione dei tempi di attesa rappresenta un positivo esercizio di trasparenza, ma non basta. Occorre spiegare le criticità, documentare le soluzioni adottate e dimostrarne l’efficacia. Anche i fatti resi noti ieri sul pronto soccorso di Gela, con le difficoltà nella copertura del turno medico e i carabinieri chiamati dai pazienti in attesa, rendono ancora più necessario un approfondimento. La carenza di medici non può diventare una risposta buona per ogni domanda: quanto accaduto richiama l’organizzazione complessiva dell’Azienda, la stessa da cui dipende anche la gestione delle liste d’attesa. La Direzione chiarisca quindi le criticità emerse e quali interventi concreti intenda adottare per garantire continuità assistenziale e tempestività delle cure. Anche perché il rischio è quello di una sanità a due velocità: chi dispone di risorse economiche può rivolgersi al privato, mentre chi non può permetterselo dipende dalle disponibilità del servizio pubblico. Una disuguaglianza potenziale che deve essere prevenuta e misurata, soprattutto in un territorio caratterizzato da fragilità sociali e difficoltà di collegamento tra i presidi sanitari. A Forza Italia: discutiamo dei problemi, non della legittimità di chi li solleva. In questo contesto sorprende che, nel dibattito già avviato sulla gestione economico-finanziaria dell’ASP di Caltanissetta, esponenti di Forza Italia abbiano ritenuto di interrogarsi sul titolo in base al quale intervengo sulle questioni della sanità provinciale.

La risposta è semplice: il diritto di chiedere conto della gestione di un servizio pubblico non richiede investiture istituzionali, autorizzazioni di partito o particolari legittimazioni politiche. Semmai, sarebbe interessante comprendere a quale titolo Forza Italia ritenga di intervenire per contestare chi pone domande, anziché contribuire a ottenere le risposte. Ogni forza politica ha pieno diritto di esprimere valutazioni e difendere l’operato delle istituzioni. Sarebbe però utile capire se certe prese di posizione derivino da autonome valutazioni politiche, da informazioni ulteriori rispetto a quelle pubblicamente disponibili o da una lettura dell’operato aziendale che meriterebbe, comunque, di essere sostenuta da dati e argomentazioni. Non intendo alimentare polemiche né mettere in discussione il diritto di alcuno a intervenire. Ma quando si evidenziano criticità nella gestione economico-finanziaria della principale azienda pubblica della provincia, come già fatto attraverso l’analisi degli ultimi tre rendiconti approvati, oppure disponibilità sanitarie di diverse centinaia di giorni, il problema non dovrebbe essere chi solleva le questioni, ma chi è chiamato a fornire risposte.

Spostare il confronto dai dati alla legittimazione di chi li richiama non aiuta i cittadini e rischia soltanto di distogliere l’attenzione dal merito. Rivolgo quindi a Forza Italia un invito sereno ma fermo: contribuisca a chiedere all’ASP informazioni complete e verificabili, nell’interesse della comunità provinciale. Perché il punto non è stabilire chi abbia titolo per fare domande, ma chi abbia la responsabilità di fornire risposte. Le richieste all’ASP: trasparenza e risultati verificabili. Alla Direzione strategica chiedo di rendere pubblici:

I tempi effettivi di prenotazione ed erogazione, suddivisi per classe di priorità U, B, D e P, prestazione e struttura sanitaria, con le relative percentuali di rispetto dei termini. Le cause delle attese più elevate e un rendiconto degli interventi realizzati nel 2025 e nel 2026, delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti. I dati sui percorsi di tutela attivati per garantire le prestazioni quando non siano disponibili appuntamenti nei tempi previsti. Un piano operativo di miglioramento, con obiettivi misurabili, scadenze precise e verifiche periodiche.

Non si tratta di formulare accuse indiscriminate, ma di esercitare una legittima funzione di controllo politico e civico su un servizio pubblico essenziale. Serve un cambio di passo (o probabilmente un segnale di discontinuità) nella governance della sanità nissena. La Direzione strategica dell’ASP non può essere valutata esclusivamente sulla gestione amministrativa, sugli equilibri di bilancio — sui quali ho già espresso valutazioni critiche attraverso l’esame oggettivo degli ultimi tre rendiconti approvati — o sull’adozione formale di provvedimenti. La qualità della governance si misura soprattutto nei risultati per i cittadini: accessibilità alle cure, tempestività delle diagnosi, continuità assistenziale, efficienza nell’utilizzo delle risorse ed equità territoriale. La mia valutazione politica è che i dati pubblicati rendano necessario un cambio di passo nella programmazione e nel monitoraggio delle prestazioni sanitarie dell’ASP di Caltanissetta. Non dispongo, allo stato attuale, di elementi sufficienti per attribuire specifiche responsabilità gestionali o certificare violazioni dei tempi previsti per le diverse classi di priorità. Esistono però elementi oggettivi che giustificano richieste di chiarimento e una verifica approfondita dell’efficacia dell’organizzazione aziendale. Non chiedo dichiarazioni rassicuranti, ma dati verificabili, obiettivi precisi e risultati concreti. Dietro ogni prenotazione c’è una persona che attende una risposta sanitaria. È a quella persona, prima ancora che al confronto politico, che le istituzioni devono rendere conto.

La tutela della salute non può diventare terreno di contrapposizioni sterili né dipendere dalla “disponibilità economica dei cittadini. E a chi continua a chiedersi a quale titolo intervengo, ribadisco un principio elementare: il diritto alla salute non ha bisogno di autorizzazioni politiche. Ha bisogno di istituzioni capaci di ascoltare, rispondere e agire!.