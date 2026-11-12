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Riesi. Incontro formativo all’Istituto “Carlo Maria Carafa” su bullismo, cyberbullismo ed uso consapevole della rete

Redazione 1

Riesi. Incontro formativo all’Istituto “Carlo Maria Carafa” su bullismo, cyberbullismo ed uso consapevole della rete

Gio, 12/11/2026 - 17:19

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RIESI. Incontro di grande valore formativo, quello che si è svolto presso l’Aula Magna di Riesi, dedicato alla prevenzione del  bullismo e del cyberbullismo e all’uso consapevole della rete.

A guidare la riflessione, l’Ispettore della Polizia Postale Giovanni Fasciana e i Sovrintendente Luca Mammano, che hanno offerto agli studenti importanti spunti di riflessione e strumenti per navigare in sicurezza. L’iniziativa promossa dalla Dirigente Scolastica Dott.ssa Adriana Quattrocchi, con la referente Prof.ssa Stefania Ievolella conferma l’impegno dell’Istituto Carlo Maria Carafa di Riesi nella promozione della cultura del rispetto e della legalità. Perchè educare al rispetto significa costruire un futuro senza prepotenze dentro e fuori dalla rete.

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