(Adnkronos) – Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente russo Vladimir Putin si sono incontrati mercoledì a margine del vertice della Cooperazione economica asiatico-pacifica (Apec) a Shenzhen, impegnandosi a preservare relazioni bilaterali stabili e a promuovere un ordine globale multipolare in un contesto segnato da crescenti incertezze internazionali, alla vigilia dello storico vertice trilaterale con gli Stati Uniti. Sottolineando la solidità della loro partnership, Xi ha osservato che i rapporti tra Cina e Russia "restano saldi come una montagna in mezzo al vento e alla pioggia", esortando entrambe le parti ad adottare una visione strategica di lungo periodo per infondere maggiore stabilità e certezza negli affari globali. "La cooperazione politica russo-cinese procede in modo positivo e costruttivo in una situazione politica complessa", ha dichiarato Putin. "Siamo impegnati a perseguire approcci costruttivi per plasmare un ordine mondiale multipolare più equo". Putin ha detto che il vertice trilaterale con Xi e Trump sarà "molto utile" ed ha sottolineato, come Xi nel suo discorso, l'esigenza di porre fine alle barriere commerciali e ai dazi. Il presidente russo ha affermato davanti alla platea Apec che sanzioni, dazi e limitazioni alle esportazioni possono frenare lo sviluppo. L'Europa e gli Stati Uniti si sono "puniti da soli" con tali misure. Putin ha aggiunto che le nazioni europee, interrompendo le forniture di risorse energetiche russe, hanno provocato il proprio stesso declino. Negli ultimi 35 anni, il peso dei Paesi in via di sviluppo e dei mercati emergenti è quasi raddoppiato, ha ricordato. Putin ha ricordato inoltre che la Russia ha avanzato la propria candidatura per la presidenza dell'Apec nel 2035 e confida che l'offerta del Paese venga sostenuta e approvata dai membri dell'organizzazione. Il presidente russo ha evidenziato la forte domanda di unità, uguaglianza e partnership in un "mondo turbolento". La Russia è pronta a condividere la propria esperienza nel campo delle piattaforme digitali e dell'AI, ha detto, "possiamo fungere da fornitori affidabili di soluzioni moderne". Il leader russo è atterrato a Shenzhen poco prima delle 2 del mattino di mercoledì, ricevendo sulla pista un'accoglienza ufficiale da parte di Cai Qi, quinta carica dello Stato cinese: si tratta del ricevimento aeroportuale di più alto livello riservato finora a un leader straniero in visita per il summit Apec. Secondo quanto riportato dai media russi, la fitta agenda di Putin a Shenzhen comprende il primo vertice tra i leader di Russia, Cina e Stati Uniti, le sessioni ufficiali dell'Apec e una visita programmata all'Università MSU-BIT di Shenzhen. Oltre allo storico incontro trilaterale, una prima assoluta tra i tre capi di Stato, è previsto anche un bilaterale separato tra Putin e il presidente statunitense Donald Trump, unitamente a colloqui con i leader di diverse altre nazioni. La Casa Bianca ha reso noto che i prossimi colloqui dovrebbero concentrarsi sul contenimento della proliferazione delle armi nucleari, sullo sfondo dei conflitti in corso in Iran e in Ucraina. In precedenza, il presidente Trump aveva affermato che i leader avrebbero affrontato il tema della denuclearizzazione, oltre a Iran e Ucraina. Nella mattinata di mercoledì, intervenendo all'Apec CEO Summit 2026 a Shenzhen, il presidente Xi ha dichiarato che la Cina è pronta a collaborare con tutte le parti per avanzare con maggiore fiducia e determinazione nella costruzione congiunta di una comunità dell'Asia-Pacifico orientata alla prosperità condivisa.

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