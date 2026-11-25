(Adnkronos) – Il mercato degli attaccanti comincia a scaldarsi e tra i nomi che stanno attirando maggiore attenzione c'è quello di Gustavo Varela. Il portoghese del Monza si è preso la scena in tempi rapidissimi, andando ben oltre le aspettative e conquistando, gol dopo gol, le attenzioni delle principali società italiane. Una crescita che non è passata inosservata e che rischia di trasformarlo in uno dei protagonisti della prossima sessione invernale. L'impatto con la Serie A è stato sorprendente. In pochi mesi Varela ha dimostrato di avere personalità, fiuto del gol e qualità per lasciare il segno anche in un campionato che spesso mette in difficoltà gli attaccanti alla prima esperienza. La doppia cifra raggiunta al debutto racconta soltanto una parte della sua esplosione: attorno al suo nome si è infatti sviluppato un interesse sempre più concreto, con diversi club pronti a valutare la possibilità di portarlo via da Monza già a gennaio. Quella che sembrava una stagione di ambientamento si è trasformata in una vetrina di mercato. E adesso il futuro del portoghese è diventato uno dei temi più caldi. La società che si è mossa con maggiore decisione è il Napoli. Gli azzurri hanno individuato in Varela un possibile rinforzo per il reparto offensivo e avrebbero già avviato i primi contatti con il suo entourage. La situazione, però, non è semplice: prima di affondare il colpo, il club partenopeo dovrà sistemare alcune situazioni in uscita, a cominciare da quella di Lucca. Il Monza, dal canto suo, non sembra intenzionato a fare sconti e valuta il proprio gioiello secondo parametri importanti, almeno 35-40 milioni di euro, consapevole di avere tra le mani un attaccante che sta attirando attenzioni sempre più prestigiose. Il Napoli non è solo, anche la Juventus è alla ricerca di una punta e le richieste di Luciano Spalletti in questo senso sono ormai note. Il problema resta quello dei conti: il fair play finanziario impone ai bianconeri di valutare prima le cessioni, con la situazione di Jonathan David che potrebbe diventare decisiva per finanziare un eventuale investimento. Alla finestra c'è anche il Milan. I rossoneri cercano maggiore peso offensivo e stanno valutando diversi profili, tra cui Nicolò Tresoldi. Varela rappresenterebbe però un'alternativa particolarmente interessante: conosce già il campionato, ha dimostrato di saper incidere e non avrebbe bisogno di lunghi tempi di adattamento. Più defilata, almeno nell'immediato, la posizione dell'Inter. I nerazzurri non hanno un'urgenza assoluta in attacco, ma seguono con attenzione l'evoluzione della situazione. Se Varela dovesse restare al Monza a gennaio, la pista potrebbe tornare d'attualità in vista della prossima estate. Attenzione, infine, al Como. Il club lariano potrebbe essere costretto a intervenire nuovamente sul mercato offensivo, soprattutto alla luce delle incertezze legate alle condizioni fisiche di Moise Kean e alla prospettiva di uno stop prolungato. Varela è un nome che piace e che potrebbe diventare un'opportunità concreta qualora si aprissero le condizioni giuste. Come se non bastasse, sul portoghese si registra anche l'interesse di diversi club di Premier League. Un'ulteriore variabile che rischia di rendere la corsa ancora più complicata per le pretendenti italiane. La crescita di Varela non è passata inosservata all'estero e la possibilità di un'offerta economicamente importante potrebbe cambiare gli equilibri della trattativa. Per il momento, però, l'attaccante preferisce non farsi distrarre. Dopo il gol di tacco contro la Fiorentina, arrivato con un gesto tanto istintivo quanto spettacolare, ha raccontato di vivere un momento speciale, ringraziando il Monza per l'opportunità ricevuta e spiegando di voler pensare soltanto al presente. "Le voci di mercato fanno parte del calcio. Oggi sto vivendo un grande momento, cerco semplicemente di godermi il presente senza prestare attenzione alle notizie".

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