Vallelunga. Il sindaco e l’assessore all’ambiente: “Il servizio di igiene urbana e raccolta differenziata si appresta ad entrare in una fase di rinnovamento”

VALLELUNGA. Il servizio di igiene urbana e raccolta differenziata nel territorio di Vallelunga Pratameno si appresta a entrare in una fase di importante rinnovamento. Lo hanno reso noto il sindaco Rosa Izzo e l’assessore comunale all’ambiente Letizia Vullo. La Srr Caltanissetta Provincia Nord sta infatti ultimando le procedure per la pubblicazione di un nuovo bando di gara del valore complessivo stimato in circa 100 milioni di euro, che ridefinirà gli standard di pulizia e gestione ambientale per i prossimi otto anni.

“Con l’approvazione delle delibere nei Consigli comunali e la prossima pubblicazione del bando, diamo il via a una rivoluzione che ridefinirà gli standard di pulizia, igiene e sostenibilità per i prossimi otto anni, hanno affermato sindaco e assessore comunale all’ambiente: “Questo nuovo bando punta su un servizio uniforme, moderno ed efficiente. Non si tratterà solo di raccolta differenziata: l’appaltatore unico si occuperà interamente dello spazzamento stradale, dello spurgo sistematico delle caditoie e della cura del verde pubblico. Questa operazione rappresenta un’opportunità strategica fondamentale per valorizzare il territorio e assicurare alla cittadinanza un servizio stabile, efficiente e all’avanguardia, orientato alla massima cura del bene comune”.