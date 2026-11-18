(Adnkronos) – Prima della racchetta e dell'ingresso tra i maestri c'è stata un'altra vita. Raccontava campetti romani, domeniche in trasferta e settimane piene di impegni e amore per lo sport. Flavio Cobolli oggi si gioca la possibilità di sperare ancora nella qualificazione alle semifinali delle Atp Finals, ma c'è stato un tempo in cui vestiva la maglia della Roma e si divertiva col pallone, sognando un giorno di giocare un derby all'Olimpico contro la Lazio. Giampiero Maini, ex centrocampista da 140 presenze in Serie A, è uno di quelli che ha avuto modo di osservarlo da vicino. "Ed era proprio come oggi, un gladiatore". "Allenavo Flavio ai tempi della Roma – racconta all'Adnkronos l'ex centrocampista, che in carriera ha vestito anche le maglie di Milan e Vicenza – ed era nel gruppo di Calafiori, Zalewski e Bove, rimasto suo grande amico. Fu un periodo meraviglioso e ancora oggi, a distanza di anni, sono legato a quella squadra. Per me è un orgoglio, perché quando si allenano ragazzi così piccoli, in primis bisogna essere guida e punto di riferimento. Trasmettendo qualcosa capace di andare oltre le semplici questioni calcistiche".

Oggi Flavio è a Torino e si gioca uno dei tornei di tennis più importanti al mondo. Che effetto le fa? "Mi fa sempre emozionare. Ho visto l'esordio contro Medvedev in tv e ha fatto un'ottima partita. Nel primo set ha lottato, a modo suo, ed è sempre stato nel match. A quei livelli gli avversari sono fortissimi, ma per stasera con Tiafoe io ci credo. Daje Flavietto, forza".

Ogni tanto vi sentite ancora? "Quando ci sono partite importanti cerco di vederlo in tv. È capitato l'anno scorso in Coppa Davis, ma anche negli ultimi mesi. Poi, se posso gli scrivo e cerco di dargli un po' di forza. So cosa significhi per uno sportivo attraversare momenti di difficoltà. Lui però è un gladiatore, lotta e non molla mai. Sorride anche quando va male e sa sempre come tirarsi su".

Com'era quando vestiva la maglia della Roma? "Facendo un parallelo calcio-tennis, potete immaginarlo proprio con le stesse caratteristiche. Un moto perpetuo, aveva una forza incredibile e soprattutto quella grande grinta che oggi vediamo spesso sul campo".

Lo faceva giocare sulla fascia. "Lui era piccolino e a dodici anni è un azzardo dare ruoli, ma lo utilizzavo sulla destra perché aveva resistenza e una grande facilità di corsa, inusuale per la sua età. Aveva anche un discreto piede, era molto bravo tecnicamente. Secondo me, un predestinato anche nel calcio".

A un certo punto suo padre Stefano venne però da lei… "Mi disse: 'Mister, dobbiamo fare una scelta. Flavio fa due sport agonistici e ormai è diventato impossibile sostenere il doppio impegno'. Alla fine scelsero il tennis, lo sport di famiglia. Diciamo che non è andata malissimo".

Cosa disse a Stefano? "Ho rispettato la decisione, sono cose personali. Sottolineai però che, a mio modo di vedere, Flavio avrebbe potuto togliersi belle soddisfazioni anche nel calcio. A dodici anni, c'è così tanta strada da fare che è anche difficile capire dove uno può arrivare. Sono certo che avrebbe messo anche nel pallone lo stesso impegno riversato nel tennis".

In squadra con lui c'erano tanti ragazzi che poi hanno fatto strada, come Bove, Cancellieri, Calafiori e Zalewski… "Bravi ragazzi, che stanno scrivendo pagine importanti anche a livello europeo. Relazionarsi con loro e vederli crescere pian piano e migliorare è una bella soddisfazione per me".

Stefano Cobolli ha raccontato all'Adnkronos di aver immaginato, qualche volta, Flavio in campo in un derby dei grandi. In quelli dei piccoli invece com'era? "Con me ne giocarono un paio e quando incontravamo la Lazio le giornate erano molto sentite, nonostante l'età. Parliamo di partite tra ragazzi, ma la tensione è anche il bello del calcio. Flavio sentiva questa romanità, chiamiamola così, legata alla sua squadra del cuore".

È andato qualche volta a vederlo da tennista? "Qualche anno fa agli Internazionali e vorrei tornarci presto. Mi sarebbe piaciuto venire a Torino, non ce l'ho fatta per impegni vari. Spero che si qualifichi anche l'anno prossimo, così ci sarò".

Oggi lei è co-fondatore di Prime Padel FC insieme ad altri soci, tra cui Diego Perotti.Le è mai venuto in mente di sfidare Flavio a padel? "Ogni tanto mi scrive e mi dice: 'Mister, quando vuoi vincere una partita di padel chiamami che vengo io a giocare'. Oggi ha mille tornei e tanti impegni, ma prima o poi riusciremo a organizzarci e una partitina me la regalerà…".

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