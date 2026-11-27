(Adnkronos) –

Tutto rinviato al Consiglio Europeo di dicembre. I capi di Stato e di governo dell'Ue, come nelle previsioni della vigilia, non hanno raggiunto un accordo sul Quadro finanziario pluriennale dell'Ue per il 2028-34 nel Consiglio Europeo straordinario riunito per tutto il giorno a Bruxelles. Un summit che era stato concepito appositamente per fallire: lo stesso presidente Antonio Costa ha confermato che si trattava di un "passo necessario", in quello che è un normale "processo negoziale". Su una cosa, però, i leader hanno deciso: hanno designato il nuovo presidente della Bce, lo spagnolo Pablo Hernandez de Cos, che succederà a Christine Lagarde a febbraio, insieme a due nuovi membri dell'esecutivo, la francese Laurence Boone e il tedesco Markus Brunnermeier, che sostituiranno rispettivamente la tedesca Isabel Schnabel, responsabile delle operazioni di mercato, e l'irlandese Philip Lane, capo economista. Per il resto, siamo "lontani anni luce" da un accordo sul bilancio pluriennale, come ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni marcando la posizione dell'Italia che, ha spiegato, non intende dare via libera a un Mff 2028-34 "in forza del quale dovremo dare di più per ricevere di meno". E dunque, anche se "c'è una comune spinta a trovare una soluzione entro la fine di dicembre, non faccio decidere questo dossier dalla tempistica. Non ho una linea di confine di natura temporale: ho delle condizioni". E dunque, ha aggiunto la presidente del Consiglio, quando ci sarà "un accordo che considero valido, giusto per l'Italia, allora firmerò". Non prima. Una posizione simile a quella della premier, portavoce del gruppone degli Amici della Coesione insieme al presidente rumeno Nicusor Dan, l'ha espressa il premier ungherese Peter Magyar, il quale ha detto pubblicamente di ritenere "improbabile" un accordo nel Consiglio Europeo di dicembre. Anche per il premier portoghese Luis Montenegro "siamo ancora molto lontani" da un accordo a 27 sulle nuove risorse proprie, elemento essenziale per risolvere il 'trilemma' del bilancio Ue. Il presidente Costa ha confermato che gli Stati sono divisi, come era previsto: "Per quanto riguarda il volume complessivo del bilancio – ha detto – alcuni Stati membri hanno chiesto ulteriori riduzioni. La maggior parte si è opposta a ulteriori tagli e alcuni hanno persino proposto di revocare alcuni tagli, in particolare sulla coesione". Montenegro è tra questi ultimi e ha sottolineato in particolare la necessità di sostenere le aree ultraperiferiche, con particolare riferimento alle Azzorre e Madeira, entrambe avamposti "fondamentali" per la sicurezza europea nell'Atlantico.

La spinta per un'intesa a dicembre, tuttavia, è forte e viene direttamente dal presidente Costa, che ha già minacciato di trattenere i leader a Bruxelles per giorni e giorni, a dicembre, sottolineando di avere un volo prenotato per martedì 22 dicembre (il summit inizierà giovedì 17). Se ufficialmente la motivazione è che, con la struttura del bilancio stravolta, occorrerà tempo per preparare i piani nazionali, tutti a Bruxelles sanno che la ragione di tutta questa fretta sono le elezioni imminenti in grandi Stati membri, a partire dalla Francia. Il presidente Emmanuel Macron ha detto apertamente che non sarà "nelle condizioni politiche" di dare via libera all'Mff 2028-34 dopo il 31 dicembre 2026.

Non tutti sono convinti, tuttavia, che accelerare verso un accordo sia una strategia valida: una fonte diplomatica ha osservato che le elezioni nell'Ue sono una costante, visto che è un'Unione fatta di 27 democrazie, e che cercare di chiudere le trattative sull'Mff 2028-34 per metterlo in sicurezza in previsione del possibile avvento di Marine Le Pen all'Eliseo sarebbe controproducente. "Non mi lascerò mettere sotto pressione da scadenze o da elezioni imminenti in altri Paesi. C'è sempre qualche Paese europeo alle prese con elezioni, mentre qui dobbiamo decidere un bilancio che dura ben sette anni: quindi può essere solo un buon accordo", ha riassunto il premier olandese Rob Jetten a fine lavori. Tuttavia, c'è anche chi pensa che la minaccia di Le Pen di dimezzare il contributo della Francia al bilancio Ue sia un bluff. Parigi è tra le principali beneficiarie della Pac, quindi la leader del Rassemblement National, nel caso venisse eletta, dovrebbe spiegare ai suoi agricoltori e allevatori, notoriamente piuttosto combattivi, per quale motivo riceverebbero pagamenti ridotti. Al di là delle speculazioni, l'obiettivo dei vertici Ue sembra essere quello di sottrarre l'Mff 2028-34 il prima possibile al dibattito pubblico, per evitare che diventi oggetto di campagna elettorale, cosa che renderebbe difficilissimo trovare un accordo. Già oggi non è affatto facile, come attesta il summit straordinario appena concluso. Comunque sia Costa, che è un politico molto esperto e riscuote la fiducia anche di governanti di tutt'altro orientamento politico (il conservatore belga Bart De Wever, per esempio, ha recentemente espresso apertamente la sua stima per il socialista portoghese), le proverà tutte per "riconciliare l'irriconciliabile", come ha spiegato una fonte europea. All'ex premier portoghese non manca l'inventiva: quando aveva 33 anni, si candidò al Consiglio comunale di un sobborgo di Lisbona, Loures, che aveva tra i suoi problemi principali i continui ingorghi sulla strada che lo collega alla capitale, la Calçada de Carriche. Per dimostrare che c'era effettivamente un grosso problema, organizzò su quella strada una gara tra una Ferrari e un asino. Vinse l'asino, staccando la Rossa di ben cinque minuti. Costa ha strutturato il summit meticolosamente, prevedendo ben sette incontri, in successione, con diversi gruppi di Paesi, per consentire ai leader di avere discussioni più interattive di quelle in plenaria, nel tentativo di capire quali possano essere le zone di atterraggio sulle quali puntare in vista del summit di dicembre. Alcuni Frugali si sono inalberati, perché messi in minoranza (quali sono: 7 contro 17) in alcuni formati, ma Costa non si è scomposto e ha detto che gli incontri gli sono stati "molto utili" per individuare possibili "zone d'atterraggio" per il summit di dicembre. Come da copione, sono emerse con chiarezza le divisioni tra i leader sulla bozza di negoziazione (in gergo negobox) presentata da Costa, la quale però, dietro le quinte, è stata giudicata da molte delegazioni come una base utile sulla quale negoziare, nel tentativo di raggiungere un accordo. La presidente Ursula von der Leyen ha ricordato che occorre un Qfp all'altezza delle priorità che il Consiglio Europeo si è dato costantemente, in conclusioni su conclusioni. Le due precedenti negobox, quella cipriota e quella irlandese, avevano avuto un destino peggiore: entrambe erano state silurate nel giro di pochi giorni dai Frugali. La prima negobox, quella danese, si era salvata perché priva di cifre. Nel corso della giornata si sono fatti sentire i portabandiera dei Frugali, o Sensible Seven, i 'sette giudiziosi' (ai sei originari si è da poco aggiunto il Belgio di Bart De Wever), come si sono recentemente ribattezzati trascurando il dettaglio che la sigla è Ss, forse non la più indovinata per un gruppo che conta tra i suoi membri l'Austria e la Germania. Ad ogni modo, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ripetuto che l'entità complessiva del bilancio rimane "troppo elevata". Dal canto suo l'olandese Jetten ha ripetuto che l'entità del bilancio proposto non è accettabile per il "contribuente olandese" e che dunque "va ridotta", ma ha anche sottolineato che per L'Aja è molto importante conservare il rebate, lo sconto al contributo nazionale di cui l'Olanda gode, al pari di altri contributori netti. Anche per la danese Mette Frederiksen la negobox di Costa non può essere la "base per un accordo" sull'Mff 2028-34, perché l'ammontare rimane "troppo elevato". In tutto questo, si è fatta sentire la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola che, se verrà rieletta per un terzo mandato come appare probabile, avrà il compito di portare l'Mff 2028-34 all'approvazione dell'Aula. "Il Parlamento europeo non è un passacarte e non lo sarà mai", ha avvertito la politica maltese, invitando i leader a considerare che, se è difficile mettere d'accordo 27 Stati, non sarà facile mettere insieme i "361 voti necessari per ottenere l'approvazione del Parlamento". Ai capi di Stato e di governo Metsola ha ribadito che serve un bilancio all'altezza delle quattro priorità dell'Eurocamera: crescita ("per ogni euro che investiamo, generiamo circa tre euro di benefici economici per i nostri cittadini e le nostre imprese"), percezione dell'impatto dell'Ue ("ecco perché tagliare i fondi di coesione di oltre 46 miliardi di euro rispetto ai prezzi dell'attuale Qfp sarà molto difficile da spiegare"), dotare l'Ue di nuove risorse proprie e assicurare fondi prevedibili per Kiev ("un investimento nel futuro dell'Ucraina e nella stessa sicurezza della nostra Europa"). Il Parlamento Europeo non può emendare l'Mff, può solo approvarlo o respingerlo in toto. Non lo ha mai bocciato: nel 2013 ricorse a un espediente, approvando una risoluzione che rigettava le conclusioni del Consiglio Europeo, costringendo i capi di Stato e di governo a ritoccarlo. I relatori del Parlamento, con il popolare rumeno Siegfried Muresan in prima fila, si sgolano da tempo per spiegare che il bilancio Ue è dedicato solo per il 7% ai costi amministrativi: per il 93% si tratta di investimenti in progetti e programmi.

Il bilancio Ue perde valore: dal 2021 l'attuale Mff ha lasciato sul parterre circa il 10% del suo potere d'acquisto, in termini reali (a causa dell'inflazione), ma nel contempo gli investimenti nazionali sono cresciuti del 30%, senza alcun coordinamento, con tutto quello che ciò comporta in termini di ulteriore frammentazione del mercato unico. La negobox di Costa, al netto del rimborso di Next Generation Eu, porta l'importo dell'Mff 2028-34 al di sotto dell'1% del reddito nazionale lordo, allo 0,97%. Anche per sopperire ai contributi nazionali ridotti sta prendendo più piede l'ipotesi di dotare l'Ue di nuove risorse proprie, una circonlocuzione scelta per evitare di chiamarle tasse. Nella bozza di Costa l'impopolare tassa Core (sulle aziende con fatturato sopra i 100 milioni di euro l'anno) proposta dalla Commissione è stata sostituita da un'imposta del 3% sul fatturato dei giganti dei servizi digitali che operano in Ue. Su questa si registra una cauta apertura da parte della maggior parte delle capitali, con l'eccezione di Dublino, dove ha sede la gran parte dei giganti tecnologici extra-Ue: entrando al vertice il premier Michéal Martin si è detto "fermamente contrario" all'ipotesi, dipingendola come contraria alla spinta verso la competitività. Nel paniere "equilibrato" di nuove risorse proprie individuato da Costa ci sono anche i ricavi del Meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera (Cbam), quelli del sistema di scambio di quote di emissione di carbonio (Ets), una tassa sui rifiuti elettronici non riciclati e un'altra sui prodotti del tabacco. Combinate con i flussi di entrate esistenti, secondo il presidente del Consiglio, possono generare circa 60 miliardi di euro di entrate ogni anno. La doccia fredda è arrivata dal cancelliere Merz: "Le nuove risorse proprie non risolvono davvero il problema, perché non riescono a generare nuovi fondi sufficienti", ha detto.

A complicare ulteriormente i negoziati c'è il dossier del sostegno a lungo termine all'Ucraina, su cui era già andato in scena uno scontro pubblico tra Merz, che ha minacciato di non approvare il prossimo Qfp a meno che tutti i Paesi Ue non accettino di partecipare al prossimo programma di finanziamento per Kiev, e i leader di Bulgaria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria, che invece vorrebbero essere esentati dal sostegno a livello comunitario. Si tratta di quattro Paesi beneficiari netti del bilancio comunitario: aderiscono al gruppo degli Amici della Coesione e sono favorevoli a mantenere invariata l'entità dei fondi per agricoltura e coesione, o addirittura aumentarli. Non sono dossier formalmente collegati a quello ucraino, ma i Paesi più desiderosi di assicurare il finanziamento a Kiev all'interno del Qfp (che collimano con i contributori netti al bilancio) intendono sottolineare ai quattro la discrepanza tra chiedere all'Ue più solidarietà (leggi: fondi) e rifiutarsi di dimostrarla sul supporto a Kiev. Si sono già visti segnali di parziale apertura: entrando, il premier bulgaro Rumen Radev si è detto favorevole a finanziare la tranche del prestito destinata ad usi civili, non quella riservata agli aiuti militari: ipotesi appoggiata giorni fa anche dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Abbiamo indicazioni che l'uno o l'altro Paese del gruppo dei più esitanti abbia idee su come potremmo condividere quell'onere, tenendo conto delle difficoltà interne dei singoli Stati", ha osservato Merz a fine lavori. L'altrettanto frugale Jetten, da parte sua, ha spiegato che i Sette hanno "chiarito senza mezzi termini che non ci si può sottrarre" dal sostenere Kiev. Costa ha confermato che "24 Paesi membri" si sono detti favorevoli a partecipare, tra i quali la Bulgaria (solo per la parte civile, non a quella militare). Un accordo entro dicembre porterebbe all'Ue pochi soldi, maledetti e subito, ma permetterebbe di mettere il bilancio 'al sicuro' per altri sette anni. Tuttavia, come ha osservato una fonte diplomatica, scegliere un'Europa "a buon mercato" potrebbe rivelarsi un errore "molto costoso" in un futuro non troppo lontano. Un accordo sull'ammontare proposto dalla negobox di Costa, se anche venisse raggiunto, sarebbe distante anni luce anche dal fabbisogno minimo di investimenti indicato a suo tempo da Mario Draghi (almeno 800 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi all'anno) affinché l'Ue possa sperare di recuperare una parte del terreno perduto rispetto a Cina e Usa, scampando al destino di spegnersi in una "lenta agonia". A ricordare il rapporto dell'ex presidente della Bce, tanto lodato a parole quanto poco applicato nei fatti, è stato il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis: "Se continuiamo a insistere su ulteriori tagli al bilancio dell'Ue – ha notato – possiamo gettare il rapporto Draghi e le sue ambiziose prospettive nella pattumiera della storia europea". Chissà se i suoi colleghi lo ascolteranno. (di Tommaso Gallavotti e Otto Lanzavecchia)

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