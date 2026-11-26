(Adnkronos) – L'Italia si prepara a una nuova fase di maltempo: oggi, giovedì 26 novembre, sono attese piogge diffuse, temporali e nevicate abbondanti sulle Alpi orientali, con accumuli che potranno raggiungere anche un metro in alta quota. Da venerdì arriveranno le prime schiarite al Nord, mentre un afflusso di aria fredda farà scendere le temperature. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolinea che piogge e rovesci anche temporaleschi di 25-45 mm/24h interesseranno oggi Lombardia, Triveneto, Campania meridionale, Basilicata occidentale, Calabria centro-settentrionale tirrenica e Puglia meridionale, con picchi di 50-70 mm/24h tra basso Lazio, Campania e Calabria tirrenica; fenomeni più sparsi di 10-25 mm/24h riguarderanno Piemonte e Liguria orientali, Emilia-Romagna occidentale, Toscana, Umbria, Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, restanti aree meridionali, Sicilia e Sardegna occidentale.

Sulle Alpi nevicherà oltre i 1000-1300 metri, localmente fino a 800-1000 metri nelle vallate interne dell'Alto Adige, con apporti moderati e localmente abbondanti di 25-40 cm sulle Alpi orientali e punte di 50-60 cm oltre i 1800-2000 metri, portando il bilancio complessivo delle 48 ore tra Mercoledì e Giovedì a 50-80 cm e punte fino a 90-110 cm in alta quota; l'ingresso di aria più fredda farà scendere la neve sull'Appennino settentrionale e centrale oltre i 1300-1500 metri con 10-20 cm, mentre sui rilievi meridionali i fiocchi resteranno confinati alle cime più elevate oltre i 1800-2000 metri. Soffieranno venti forti meridionali di Scirocco e Ostro su Puglia e settori ionici e forti sud-occidentali di Libeccio sul resto del Centro-Sud e sull'alto Adriatico con raffiche di 50-70 km/h e punte di 70-80 km/h su Sardegna, basso Tirreno e crinali appenninici, in graduale rotazione ciclonica da ponente dal pomeriggio. I bacini al largo risulteranno molto mossi con onde di 1,5-2,5 metri, fino a localmente agitati il Canale d'Otranto e il Mare di Sardegna con onde di 2,5-3,5 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas, mentre sotto costa il moto ondoso sarà compreso tra mosso e molto mosso con 1,0-2,0 metri.

Minime in sensibile aumento al Sud, attestate su 1-5°C sulle pianure del Nord, 5-9°C nelle zone interne del Centro, 8-12°C nell'entroterra del Sud e 12-17°C sulle coste e sulle Isole Maggiori; massime in calo sulla Sardegna di 12-15°C, 9-12°C al Nord-Ovest, 8-10°C al Nord-Est, 10-12°C nelle aree interne del Centro, 11-14°C nell'entroterra del Sud, 13-16°C sui litorali centrali e 16-20°C sui litorali meridionali e sulla Sicilia.

Venerdì la pressione inizierà lentamente ad aumentare sul settentrione favorendo maggiori schiarite al Nord-Ovest, in Emilia-Romagna, sul versante tirrenico centrale e sulla Sardegna, mentre molte nubi porteranno ancora piogge irregolari di 5-15 mm/24h sul Triveneto, sulle zone interne della Toscana, sull'Umbria e sulle Marche centro-settentrionali; al Sud e sulla Sicilia persisteranno precipitazioni diffuse di 15-30 mm/24h, in graduale attenuazione pomeridiana tra Campania e Gargano.

Sulle Alpi orientali di confine saranno possibili residue spolverate oltre i 1100-1300 metri con 2-5 cm al mattino, mentre sull'Appennino centrale e meridionale la neve cadrà solo sulle vette oltre i 1500-1700 metri con 5-10 cm. Sull'alto Adriatico farà il suo ingresso una ventilazione debole o moderata di Bora con velocità di 20-30 km/h e locali raffiche fino a 40 km/h tra Trieste e la laguna veneta; al Centro i venti risulteranno deboli variabili in generale attenuazione, mentre al Sud soffieranno venti deboli o moderati di Libeccio con raffiche di 20-30 km/h. I mari al Centro-Nord e intorno alla Sardegna saranno generalmente mossi con onde di 0,5-1,5 metri, mentre i bacini meridionali risulteranno ancora molto mossi con onde di 1,5-2,5 metri.

Minime in lieve calo a 1-4°C sulle pianure del Nord, 3-7°C nelle zone interne del Centro, 5-9°C nell'entroterra del Sud e 9-14°C lungo le coste e sulle Isole Maggiori; massime generalmente stazionarie al Centro-Nord su 8-12°C sulle pianure del Nord, 9-12°C nelle aree interne del Centro e 12-15°C sui litorali centrali e in Sardegna, e in modesta diminuzione al Sud con 10-12°C nelle zone interne e 14-17°C lungo le coste meridionali e in Sicilia.

Sabato l'alta pressione consoliderà la propria presenza al Nord e sul medio-alto Tirreno con prevalenza di cieli sereni, mentre su medio-basso Adriatico e Sud insisteranno condizioni instabili con piogge sparse e rovesci di 10-25 mm/24h e nevicate sull'Appennino centrale intorno ai 1100 metri e oltre i 1400-1500 metri sui rilievi meridionali con accumuli di 10-15 cm; soffieranno venti moderati dai quadranti settentrionali e nord-orientali con raffiche di 30-40 km/h sull'alto Adriatico e fino a 40-50 km/h sui settori ionici e basso-adriatici, con mari mossi al Centro-Nord e molto mossi al Sud fino a 1,5-2,5 metri. Le minime si attesteranno su 0-4°C sulle pianure del Nord con locali gelate mattutine, 2-6°C nelle zone interne del Centro, 4-8°C nell'entroterra del Sud e 8-13°C lungo le coste, mentre le massime saranno comprese tra 8-11°C al Nord, 9-12°C nelle aree interne appenniniche e 13-17°C lungo i litorali e sulle Isole Maggiori.

Domenica l'alta pressione sarà sempre più presente su gran parte del Paese garantendo tempo stabile e soleggiato su Centro-Nord, Sardegna e settori tirrenici, salvo residui annuvolamenti con locali piogge anche moderate di 10-20 mm/24h sui settori ionici del Sud in graduale attenuazione dal pomeriggio; la ventilazione settentrionale tenderà ad attenuarsi ovunque con mari in scaduta, minime di 0-4°C al Nord, 2-6°C nelle zone interne del Centro-Sud e 8-13°C sulle coste e massime di 10-13°C al Nord, 10-13°C nelle aree interne appenniniche e 14-18°C sui litorali e sulle Isole Maggiori. Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche, nonché di quelle connesse alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.

IN SINTESI



Giovedì. Al Nord: schiarite sul Piemonte occidentale, piogge e rovesci su Lombardia e Triveneto con neve abbondante sulle Alpi orientali, fenomeni più sparsi sul resto del settentrione. Al Centro: rovesci e temporali sparsi specie sul versante tirrenico e neve sull'Appennino; venti forti sud-occidentali e mari molto mossi. Al Sud e sulle Isole: rovesci diffusi tra Campania meridionale, Basilicata occidentale, Calabria tirrenica e Puglia meridionale; venti forti meridionali e mari molto mossi o localmente agitati.

Venerdì. Al Nord: ampie schiarite al Nord-Ovest e sull'Emilia-Romagna, nuvoloso con piogge irregolari sul Triveneto; ingresso debole di Bora sull'alto Adriatico e mari mossi. Al Centro: schiarite sul versante tirrenico e in Sardegna, piogge irregolari tra Toscana interna, Umbria e Marche; venti in attenuazione e mari mossi. Al Sud e sulle Isole: piogge moderate diffuse con schiarite pomeridiane su Campania e Gargano; venti deboli di Libeccio e mari molto mossi.

Sabato. Al Nord: prevalenza di sole ovunque; clima freddo al mattino con locali gelate in pianura. Al Centro: soleggiato sul versante tirrenico e in Sardegna, piogge sparse su medio Adriatico con neve sull'Appennino centrale; venti moderati settentrionali e mari mossi. Al Sud e sulle Isole: ancora instabilità con piogge sparse e neve sui rilievi meridionali; venti moderati settentrionali e mari molto mossi.

Tendenza: Domenica giornata stabile e soleggiata su gran parte del Paese grazie al rinforzo dell'alta pressione, salvo locali piogge residue sui settori ionici del Sud, con venti settentrionali in attenuazione e massime in lieve rialzo.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)