SANTA CATERINA. La Biblioteca Comunale «Pasquale Panvini», il Comune di Santa Caterina Villarmosa e la Consulta delle Donne invitano la cittadinanza alla presentazione del libro di Totò Pecoraro «Gisa… una donna di sostanza», edito da Albatros. Un nuovo appuntamento con la letteratura, occasione di incontro, dialogo e riflessione sulla figura femminile e sul valore delle esperienze umane raccontate attraverso la scrittura.

L’evento si terrà venerdì 4 dicembre 2026 alle ore 18:30 presso la Biblioteca Comunale «Pasquale Panvini» in Piazza Garibaldi n. 24 a Santa Caterina Villarmosa.

Previsti i Saluti istituzionali della Prof.ssa Angela Marotta – Vicesindaco e Assessore alla Cultura; della – Prof.ssa Graziella Carvotta – Volontaria della Biblioteca Comunale; della Prof.ssa Paola Accardo – Presidente della Consulta delle Donne di Santa Caterina Villarmosa.

Relazioneranno: Prof.ssa Sonia Zaccaria – Docente universitaria e storica; Prof.ssa Graziella Lo Manto – Docente di materie umanistiche. Modererà l’incontro la Prof.ssa Margherita Giunta – Docente di materie umanistiche. Sarà presente l’autore, Totò Pecoraro. L’iniziativa si inserisce nel percorso di promozione della lettura e della partecipazione culturale intrapreso dalla Biblioteca Comunale, intesa non soltanto come luogo di conservazione e consultazione del patrimonio librario, ma come spazio di incontro, confronto e crescita della comunità.