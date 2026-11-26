CALTANISSETTA – Sarà Anna Mazzamauro, una delle interpreti più amate del teatro e del cinema italiano, ad aprire il sipario del Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Sabato 28 novembre la grande attrice sarà protagonista dello spettacolo “Brava, bravissima… anche meno”, un appuntamento speciale che anticipa l’apertura ufficiale della Stagione Teatrale Nazionale 2026/2027, promossa dal Comune di Caltanissetta attraverso l’Assessorato alla Cultura, con l’organizzazione di DalVivo Concerti.

Uno spettacolo in più, un dono riservato a tutti coloro che hanno scelto di abbonarsi alla nuova stagione teatrale. L’ingresso sarà infatti gratuito per gli abbonati, che potranno così assistere a otto spettacoli anziché ai sette originariamente previsti, senza alcun costo aggiuntivo.

Un gesto di attenzione nei confronti di un pubblico che, già nella precedente stagione, aveva dimostrato, con la propria partecipazione e i numerosi sold out, quanto fosse forte il desiderio di teatro a Caltanissetta.

«Siamo molto soddisfatti di come sta procedendo la campagna abbonamenti, un segnale incoraggiante che si pone in continuità con gli importanti risultati ottenuti nella precedente stagione – dichiara il vicesindaco e assessore alla Cultura, professoressa Giovanna Candura –. Abbiamo voluto proporre una rassegna di respiro nazionale, con un cartellone di qualità, variegato e capace di incontrare i gusti e le sensibilità di un pubblico eterogeneo. Il teatro rappresenta uno straordinario strumento di crescita culturale, di condivisione e di aggregazione per la nostra comunità. È sempre una grande emozione quando si aprono le porte e si alza il sipario del Regina Margherita, autentico fiore all’occhiello della nostra città. Abbiamo voluto condividere questa gioia con gli abbonati, offrendo loro un appuntamento in più con un’artista del calibro di Anna Mazzamauro. Un modo per ringraziarli della fiducia e dell’affetto che continuano a dimostrare nei confronti del nostro teatro».

Con “Brava, bravissima… anche meno”, spettacolo che ha recentemente debuttato al Teatro Parioli di Roma, Anna Mazzamauro propone un viaggio tra teatro, canto, musica e avanspettacolo, nel quale l’autoironia rappresenta il filo conduttore. Affiancata da musicisti e attori, l’artista coinvolge il pubblico nella trama di uno spettacolo in prova, alternando situazioni esilaranti, momenti musicali e spunti di riflessione. Non manca un ironico riferimento all’indimenticabile signorina Silvani della saga cinematografica di Fantozzi. Uno spettacolo corale, capace di abbattere le distanze tra palcoscenico e platea, regalando al pubblico una serata di leggerezza, divertimento ed emozioni.

L’appuntamento di sabato 28 novembre rappresenta dunque un prestigioso prologo alla nuova stagione teatrale.

Come già annunciato, lo spettacolo “Venerdì 13”, con protagonista Martina Colombari, inizialmente previsto proprio per il 28 novembre, è stato posticipato a venerdì 29 gennaio 2027, per esigenze legate alla riorganizzazione del calendario nazionale dello spettacolo.

La variazione non comporta alcuna modifica al numero degli appuntamenti previsti in abbonamento. Restano infatti confermati tutti e sette gli spettacoli del cartellone originario, ai quali si aggiunge quello di Anna Mazzamauro, offerto gratuitamente agli abbonati.

La Stagione Teatrale Nazionale 2026/2027 prenderà ufficialmente il via venerdì 18 dicembre con Iva Zanicchi nello spettacolo “Viva la mamma”.

Per il pubblico non abbonato, i biglietti dello spettacolo di Anna Mazzamauro sono in vendita sul circuito LiveTicket, consultabile attraverso i siti www.dalvivoconcerti.it e www.liveticket.it, a partire da 9 euro, oltre ai diritti di biglietteria. I biglietti sono acquistabili anche presso il botteghino del Teatro Regina Margherita.

È già aperta anche la vendita dei biglietti per i singoli spettacoli della Stagione Teatrale Nazionale, mentre sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti fino al 18 dicembre 2026.

Per ulteriori informazioni è disponibile il numero 320 0693857, contattabile anche tramite WhatsApp.

Con Anna Mazzamauro si rinnova dunque l’incontro tra il pubblico nisseno e il grande teatro italiano, nel segno della continuità con il successo della precedente stagione e della volontà di consolidare il ruolo del Regina Margherita quale luogo privilegiato della vita culturale della città.