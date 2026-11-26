«Gli articoli sui giovani talenti, sulle università e sul versamento dell’Ires da parte delle imprese che non hanno sede legale in Sicilia rappresentano interventi chiave della strategia di politica economica che il governo Schifani porta avanti per accrescere la competitività del sistema produttivo siciliano, rafforzare il capitale umano e creare le condizioni per rendere effettivo il diritto dei giovani di restare nella propria terra». Lo afferma l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino, commentando il via libera della commissione Bilancio dell’Ars a tre delle misure di iniziativa governativa contenute nel disegno di legge di Stabilità regionale.

Cresce la dotazione finanziaria della misura “Giovani talenti”, che raggiunge complessivamente i 60 milioni di euro nel triennio, con uno stanziamento di 10 milioni nel 2027, 20 nel 2028 e 30 nel 2029. L’introduzione di una soglia Isee di 40 mila euro consente, inoltre, di orientare l’intervento verso le famiglie sulle quali incide maggiormente il costo del percorso di formazione universitaria.

«Vogliamo valorizzare il merito e incentivare le migliori energie formatesi nella nostra regione a restare in Sicilia. Nella stessa prospettiva – prosegue Dagnino – si colloca il contributo in conto interessi in favore delle università siciliane, per il quale sono stati stanziati 10 milioni di euro nel prossimo triennio. Si tratta di una misura frutto dell’interlocuzione con i rettori degli atenei siciliani, concepita per generare un effetto moltiplicatore delle risorse pubbliche destinate agli investimenti, migliorare la vivibilità delle strutture universitarie e accrescere l’attrattività dei nostri atenei».

«Questi interventi – aggiunge l’assessore – si inseriscono in un disegno organico che il governo Schifani ha costruito nel corso della legislatura: dal Sicily Working agli incentivi legati ai premi di produttività, dal potenziamento degli incentivi all’occupazione per le imprese che assumono giovani che rientrano in Sicilia al contributo per l’abbattimento degli interessi sui mutui contratti dagli under 40 per l’acquisto della prima casa nell’Isola. Il nostro obiettivo è intervenire sulle diverse condizioni che concorrono a determinare le scelte di vita dei giovani: la qualità della formazione, le opportunità di lavoro, i livelli retributivi e l’accesso alla casa».

L’assessore esprime soddisfazione anche per l’approvazione dell’articolo 11, che istituisce il riconoscimento di “Impresa amica del territorio” per le aziende che sceglieranno di adottare modalità di versamento dell’Ires funzionali all’attribuzione alla Regione del gettito relativo ai redditi prodotti in Sicilia.