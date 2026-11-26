CALTANISSETTA. La FP CGIL di Caltanissetta accende i riflettori sulle modalità di conferimento e sui presupposti amministrativi e professionali degli incarichi di Direttore dei Presidi Ospedalieri dell’ASP di Caltanissetta. Con una formale istanza di accesso agli atti, trasmessa al Direttore Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra, l’organizzazione sindacale ha chiesto di acquisire tutta la documentazione relativa agli incarichi attualmente ricoperti dal Dott. Benedetto Trobia, alla guida del Presidio Ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta, e dal Dott. Alfonso Cirrone Cipolla, Direttore del Vittorio Emanuele di Gela.

La richiesta punta a verificare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla disciplina aziendale per lo svolgimento di funzioni tanto delicate quanto strategiche per il funzionamento della rete ospedaliera. In particolare, la FP CGIL chiede di conoscere gli atti di conferimento degli incarichi, le eventuali procedure di selezione o gli interpelli adottati, nonché la documentazione relativa all’esperienza dirigenziale, all’anzianità di servizio, ai titoli di specializzazione e alla formazione manageriale obbligatoria, compresa l’eventuale possibilità di conseguirla entro il primo anno dall’assunzione dell’incarico, ove consentito dalla disciplina applicabile.

L’organizzazione sindacale ha inoltre richiesto gli atti istruttori attraverso i quali l’Azienda avrebbe verificato il possesso dei requisiti, le eventuali valutazioni degli uffici competenti e le disposizioni organizzative che definiscono concretamente funzioni, poteri e responsabilità attribuiti ai due Direttori di Presidio. «Non intendiamo esprimere giudizi preventivi sulle persone né alimentare polemiche – dichiarano Pagaria e La Marca della FP CGIL di Caltanissetta – ma riteniamo che la trasparenza e il rispetto delle regole debbano rappresentare condizioni imprescindibili nella gestione della sanità pubblica. La direzione di un presidio ospedaliero comporta responsabilità rilevanti sull’organizzazione dei servizi, sulla gestione delle risorse umane e sulla qualità dell’assistenza garantita ai cittadini. È quindi legittimo e doveroso verificare che gli incarichi siano stati conferiti e vengano esercitati nel pieno rispetto dei requisiti e delle disposizioni vigenti».

«Non si tratta di una questione meramente formale o burocratica. La corretta individuazione delle figure chiamate a dirigere i presidi ospedalieri riguarda direttamente l’efficienza dell’organizzazione sanitaria, le condizioni di lavoro del personale e la capacità delle strutture di rispondere ai bisogni del territorio». La FP CGIL attende adesso che la Direzione Generale fornisca la documentazione richiesta, nel rispetto dei termini previsti dalla legge. «La sanità pubblica ha bisogno di trasparenza, competenza e responsabilità. Sono questi i principi dai quali non intendiamo derogare e sui quali continueremo ad esercitare il nostro ruolo di rappresentanza e vigilanza sindacale».