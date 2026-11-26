CALTANISSETTA. Il Rotary Club di Caltanissetta ha accolto con piacere l’invito del Presidente dell’Automobile Club Caltanissetta, Avv. Carlo Alessi, partecipando ieri, 25 novembre, alla cerimonia di inaugurazione della Panchina Rossa, collocata presso la sede dell’Automobile Club, in via Pietro Leone n. 2, in memoria delle vittime di femminicidio.

Un’iniziativa dal forte valore simbolico e sociale, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. A rappresentare il Club, la Presidente Irene Collerone, accompagnata da alcuni soci. Nel suo intervento, la Presidente ha ribadito il ruolo attivo del Rotary International nella promozione dei diritti delle donne, nella tutela della loro dignità, nel sostegno alle pari opportunità e nella costruzione di una società libera da ogni forma di discriminazione e violenza.

La Panchina Rossa non è solo un simbolo di memoria, ma un impegno quotidiano: proteggere, sostenere e promuovere le donne, ovunque nel mondo. Ogni donna ha diritto alla libertà, al rispetto e alla sicurezza. Contrastare la violenza è una responsabilità collettiva, un impegno da rinnovare ogni giorno. Il Rotary Club di Caltanissetta ringrazia l’Automobile Club Caltanissetta per l’invito e per aver promosso un’iniziativa che richiama l’attenzione su un tema che riguarda l’intera comunità.