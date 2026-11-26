È siciliano il miglior team di angiologia d’Europa: Angiocor, fondato da Giovanni Alongi, ha vinto l’European Awards in Medicine: il prestigioso riconoscimento è stato consegnato nella cornice del Grand Hotel Wien a Vienna, in occasione della VII edizione della manifestazione che ogni anno identifica i migliori professionisti della sanità del continente. Il 40enne Alongi, angiologo e flebologo, opera tra Roma, Messina, Palermo e Agrigento, ha trattato personalmente oltre 13.000 persone e ha ricevuto ben cinque volte il premio MioDottore Awards come specialista in angiologia più apprezzato d’Italia; dopo un triennio di esperienza in Brasile e poi negli Stati Uniti d’America, è stato pioniere della tecnica CLaCS in Italia; relatore nei più importanti congressi internazionali di settore.

Anni fa ha creato il metodo Angiocor che permette di trattare sia safene che vene varicose in ambulatorio senza bisogno di intervento chirurgico, motivo per cui riceve moltissime richieste da altre regioni. A ritirare il premio insieme con lui, diversi professionisti della sua equipe: i colleghi Agustin Amoroso e Carlo Cavallaro, il proctologo professor Edoardo Cervi, la nutrizionista Annunziata Scinardo, oltre alle assistenti che accompagnano gli utenti dalla prima visita ai controlli: “Un risultato che non ci aspettavamo e ci riempie di gioia e di orgoglio – ha commentato Alongi durante la cerimonia di consegna – ogni giorno lavoriamo assieme con grande passione e determinazione per dare il massimo a tutti i nostri pazienti, usiamo gli stessi strumenti e il medesimo approccio nelle varie sedi del centro”.

La cassaforte è la principale vena superficiale della gamba: quando le sue valvole cedono, il sangue ristagna e arrivano pesantezza, gonfiore e varici. Il Metodo Angiocor la tratta in ambulatorio: sotto guida ecografica, niente anestesia, niente tagli né punti, nessun ricovero; si scende dal lettino e si torna a casa sulle proprie gambe. “Conta la strategia. Trattare solo le varici visibili – ha spiegato il dott. Alongi – lasciando il reflusso della cassaforte è come asciugare il pavimento con il rubinetto aperto: le vene tornano e possono comparire macchie e nuovi capillari. Per questo partiamo sempre dalla causa. Poi scatta una fase di mantenimento, con controlli annuali, in cui si segue il paziente nel tempo. Per i capillari invece c’è la tecnica brasiliana CLaCS, di ultima generazione”. L’altro fronte è il lipedema, patologia cronica che colpisce quasi solo le donne: grasso sproporzionato su gambe e talvolta braccia, dolore al tatto, lividi al minimo urto. Viene spesso confuso con sovrappeso o cellulite, e molte persone arrivano dopo anni di dieta senza risultati. Angiocor ha creato una Lipedema Unit che prevede un percorso personalizzato, con radiofrequenza frazionata e piano nutrizionale specifico. Per gli avvallamenti della cellulite associati a setti fibrosi, viene usata AngioCell Incision, una procedura che libera le aderenze sottocutanee in maniera definitiva. “Il momento più bello è quando una paziente torna al controllo – ha raccontato Alongi – e ci dice che ha ricominciato a mettere la gonna e ad andare al mare, senza più pensare alle sue gambe. Ricordiamoci che non si tratta soltanto di estetica perché queste malattie, se trascurate, possono portare a complicanze importanti quali ulcere, trombosi ed emorragie, dunque la salute prima di tutto”