SANTA CATERINA. Si è concluso il secondo appuntamento dedicato ai 420 anni dalla prima visita pastorale nella Terra di Santa Catharina. Un’occasione preziosa per ripercorrere una pagina significativa della storia della nostra comunità e ricordare Giulio Grimaldi, fondatore di Santa Caterina Villarmosa. Questo incontro ricorda quanto siano importanti la ricerca storica, lo studio e le testimonianze per dare voce al passato, ricostruire vicende e custodire una storia che ci appartiene e che contribuisce a definire l’identità caterinese.

Il sindaco Giuseppe Natale ha inteso ringraziare l’assessore alla Cultura Angela Marotta per aver condiviso e promosso questa iniziativa, l’architetto Vito Giangreco per la passione e la dedizione nella ricerca, l’arciprete don Mario Alcamo e la famiglia Pirrera Rosso di Cerami, discendente della famiglia Grimaldi.

“Ci siamo lasciati con un impegno – ha concluso il sindaco – continuare questo percorso di conoscenza e trasmettere questa importante eredità alle nuove generazioni, magari attraverso una visita al Feudo grimaldiano di Carranciana, in territorio ennese. Abbiamo il dovere di continuare a ricercare, conoscere e valorizzare la nostra storia, affinché ciò che oggi riscopriamo non resti soltanto memoria, ma diventi patrimonio condiviso e possa essere tramandato alle nuove generazioni. Questo è il nostro impegna, questa è la nostra missione”.