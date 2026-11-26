“Massima soddisfazione per l’approvazione definitiva del decreto Scuola. Con questo provvedimento diamo risposte concrete alle famiglie italiane e rafforziamo il diritto al successo formativo di ogni studente. Garantiamo maggiori tutele agli alunni con disabilità e supportiamo le loro famiglie, stanziamo ulteriori risorse per l’acquisto dei libri di testo, valorizziamo il personale scolastico, rifinanziamo il docente tutor che ha assicurato risultati importanti nella lotta alla dispersione. Promuoviamo una vera integrazione degli studenti stranieri, fondata sulla conoscenza della lingua italiana e sulla osservanza delle regole comuni. Investiamo nell’educazione al rispetto e nella lotta al bullismo e al cyberbullismo. Rafforziamo la partecipazione degli studenti. È la scuola che vogliamo: esigente nella qualità dell’insegnamento, attenta ai bisogni di ciascuno, capace di valorizzare i talenti di tutti. Il voto di oggi è anche una significativa prova di compattezza della maggioranza attorno al nostro Governo e alla sua azione riformatrice. Avanti con determinazione”. Lo dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.