«Sono appena arrivato da Roma dove ho lavorato per la Sicilia e i siciliani, per fare in modo che il rapporto sinergico virtuoso fra il governo regionale e quello nazionale possa produrre ulteriori frutti, grazie a una sintonia di intenti e a una comune visione di politica industriale così come su temi strategici per la crescita. Perciò continuo, con tutta la mia squadra, a lavorare come se fosse il primo giorno di legislatura per raggiungere tutti gli obiettivi, alcuni li abbiamo conseguiti, altri li raggiungeremo. Abbiamo un avanzo di bilancio di oltre 7 miliardi, ed entro l’estate prossima faremo un variazione per investirne una buona parte, al di là delle quote da accantonare a tutela, perché è giusto che sia questo governo a decidere come impiegarli per il bene dei siciliani». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, nel corso del suo intervento durante l’evento “Finanziaria per lo sviluppo. Super Zes: occasione storica”, oggi pomeriggio alla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia a Catania.

«In questi quattro anni – ha aggiunto Schifani – abbiamo guardato al mondo industriale, al sociale e alle emergenze, sono queste le tre priorità che mi hanno tenuto più impegnato. Abbiamo investito sul turismo, uno degli assi portanti della crescita economica con ampi margini di ulteriore sviluppo e sui giovani per farli restare o tornare, abbiamo cambiato mentalità alla macchina amministrativa che avevamo trovato, premiando la meritocrazia invece che la politocrazia».

«Oggi – ha proseguito il presidente della Regione – i numeri certificano tutto questo: la Sicilia cresce e lo fa in modo esponenziale, sono aumentate le entrate e le società di rating stanno per confermare il giudizio positivo sulla nostra Regione: siamo diventati affidabili. Gli indicatori economici sono tutti favorevoli: sono aumentate le imprese, l’occupazione dal 2019 al 2025 è cresciuta del 15 per cento, l’incremento più alto tra le Regioni italiane, abbiamo lavorato per lo sviluppo del mondo produttivo e mantenuto l’impegno, preso qui a Catania con gli imprenditori, sul finanziamento della Super Zes con oltre 200 milioni di euro per garantire la copertura dei crediti di imposta: un altro motivo per cui la nostra terra è divenuta più attrattiva. Abbiamo messo a posto i conti della Regione, passando da un disavanzo di 4 miliardi a un avanzo di 7,4, frutto del lavoro di questo governo. Abbiamo dato un Piano rifiuti alla Sicilia e stiamo lavorando con determinazione sui termovalorizzatori. Insomma continuiamo a lavorare – ha concluso Schifani – con il mio governo vado avanti»