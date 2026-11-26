VALLELUNGA. Sono ufficialmente iniziati gli interventi di manutenzione sulla SP 232, che collega Vallelunga a Cammarata. I lavori riguarderanno anche la strada che conduce alla scuola secondaria di primo grado “Salvatore Quasimodo”. A darne notizia è stato il sindaco Rosa Izzo.

La prima cittadina ha inteso scusarsi con la cittadinanza per gli eventuali disagi alla viabilità, ma si tratta di un intervento urgente e necessario per la sicurezza di tutti. “Grazie al contributo e al sostegno del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta – ha concluso Rosa Izzo – a breve potremo contare su una rete stradale più sicura e percorribile”.