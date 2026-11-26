CALTANISSETTA. Torna la rassegna “In tempore Nativitatis – itinerari organistici nisseni”, un’iniziativa della scuola di organo del Conservatorio Statale V. Bellini di Caltanissetta, guidata dal Maestro Diego Cannizzaro (nella foto), giunta alla sua undicesima edizione. L’apertura avrà luogo martedì 1° dicembre alle ore 18.30 presso la Chiesa Madre di Santa Caterina Villarmosa, con una meditazione musicale in onore di Maria SS. Immacolata, patrona della Sicilia e titolare della parrocchia caterinese.

Al pregiato organo realizzato dal nisseno Damiano Polizzi nel 1881 si alterneranno ben sei organisti: il Maestro Diego Cannizzaro e gli studenti Damiano Lauria, Vincenzo Parisi, Roberto Rizzo, Flavio Terravecchia, Edoardo Zito. Si proseguirà martedì 15 Dicembre alle ore 19.30 presso la Cattedrale di Caltanissetta, con un concerto in collaborazione con il Rotary Club di Caltanissetta.

All’organo siederà il Maestro Diego Cannizzaro con la partecipazione dei sassofonisti Damiano Grandesso e Paweł Gusnar. Si concluderà ancora presso la Cattedrale martedì 22 Dicembre alle ore 19.30 con un concerto dal titolo “L’organo, tradizione e progresso”, frutto di un progetto condiviso tra la scuola di organo del Maestro Diego Cannizzaro e la scuola di composizione del Maestro Marco Fedalto.