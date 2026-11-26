CALTANISSETTA – In questi giorni, in cui le dichiarazioni e le ricostruzioni legate alla vicenda di Gianni De Gennaro hanno riportato all’attenzione dell’opinione pubblica alcune pagine della storia giudiziaria del nostro Paese, ci piace riprendere un contributo pubblicato sulla pagina Facebook “MaxiProcesso 2.0”, dedicato alla figura dell’avvocato nisseno Salvatore Montana, tragicamente scomparso il 24 novembre 1992.

Senza voler entrare nel merito delle vicende di stretta attualità, né esprimere giudizi o valutazioni, riteniamo significativo riproporre il profilo di un illustre professionista nisseno, la cui memoria è ancora viva in quanti ebbero modo di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane, culturali e professionali.

A 34 anni dalla sua scomparsa, la pagina Facebook gli ha dedicato un ampio contributo, impreziosito da una fotografia originale messa a disposizione dalla figlia Francesca Montana.

Di seguito riportiamo integralmente il testo pubblicato da “MaxiProcesso 2.0”, cui sono da attribuire le ricostruzioni storiche, le testimonianze e le riflessioni in esso contenute.

SALVATORE MONTANA – LA STORIA DI UN GRANDE AVVOCATO E DI UNA TRAGEDIA CHE NON DOBBIAMO DIMENTICARE.

30 agosto 1941 – 24 novembre 1992.

Salvatore Montana fu uno dei più apprezzati e brillanti avvocati penalisti del foro di Caltanissetta. Un professionista di grande cultura, dotato di notevoli capacità oratorie, ricordato dai colleghi per la sua sensibilità, la sua umanità, la sua intelligenza e la sua generosità.

Nato il 30 agosto 1941, era un marito, un padre di due figlie, un uomo profondamente legato alla cultura e alle tradizioni popolari della propria terra.

La sua personalità non passava inosservata. Possedeva una straordinaria ironia, che riusciva a esprimere persino durante le arringhe più delicate, alleggerendo la tensione delle aule giudiziarie senza mai mancare di rispetto alla Corte.

Amava la compagnia degli amici e partecipava a battute di caccia con alcuni colleghi, che ricordavano con affetto la sua simpatia e la sua umanità.

Nel corso della sua carriera professionale partecipò ad alcuni dei più importanti procedimenti giudiziari della storia siciliana.

Il suo nome compare nelle registrazioni delle udienze del Maxiprocesso di Palermo del febbraio 1986 e del processo per la strage di Pizzolungo del novembre 1987, nel quale assunse anche incarichi di difesa d’ufficio.

Tra i suoi assistiti figuravano Giuseppe «Piddu» Madonia e Leonardo Messina, quest’ultimo destinato a diventare uno dei più importanti collaboratori di giustizia dei primi anni Novanta.

Secondo quanto riportato dal giornalista Walter Rizzo su L’Unità del 25 novembre 1992, la sua ultima arringa riguardò il processo per l’assassinio del magistrato Giangiacomo Ciaccio Montalto, nel quale aveva difeso Salvatore «Totò» Minore.

Nel novembre del 1992, a pochi mesi dalle stragi di Capaci e via D’Amelio, la magistratura di Caltanissetta avviò la vasta operazione antimafia denominata «Leopardo».

Tra le persone raggiunte da un’informazione di garanzia figurava anche l’avvocato Salvatore Montana, indagato per associazione mafiosa in seguito alle dichiarazioni del suo ex assistito Leonardo Messina.

Il collaboratore di giustizia sosteneva che il professionista avesse rapporti con l’organizzazione mafiosa che andavano oltre l’esercizio della sua attività difensiva.

Accuse che non furono mai accertate attraverso una sentenza nei confronti dell’avvocato.

Secondo le cronache dell’epoca, Montana manifestò ad alcuni amici la propria incredulità per le dichiarazioni del suo ex cliente.

Il suo interrogatorio era stato programmato per i giorni successivi, ma non ebbe mai luogo.

Martedì 24 novembre 1992, all’età di soli 51 anni, Salvatore Montana morì suicida a Caltanissetta, lasciando la moglie, le due figlie, gli amici e un’intera comunità forense profondamente sconvolta.

Il 4 dicembre 1992, durante un’assemblea degli avvocati penalisti di Palermo dedicata all’informazione e al segreto istruttorio, la sua morte venne ricordata nel contesto di una profonda riflessione sulle conseguenze della divulgazione delle notizie giudiziarie e sulla tutela delle persone coinvolte nelle inchieste.

Trent’anni dopo, il 25 novembre 2022, l’avvocato Sergio Iacona, presidente della Camera penale di Caltanissetta, tornò a ricordare pubblicamente quel collega che non aveva mai dimenticato.

Lo descrisse come «un uomo di grande cuore e sensibilità».

Ricordò il sostegno che gli avevano manifestato alcuni magistrati nei suoi ultimi giorni di vita, invitandolo ad avere fiducia nella giustizia.

Iacona espresse inoltre la propria convinzione che Montana avrebbe ottenuto l’archiviazione dell’indagine, se avesse potuto affrontare il successivo percorso giudiziario.

Oggi, 25 novembre 2026, a 34 anni dalla sua scomparsa, questa tragedia dovrebbe imporci una riflessione ancora più profonda.

Francesca Montana, figlia dell’avvocato, ci ha gentilmente inviato una fotografia originale del padre, invitandoci a sottolineare l’importanza degli accertamenti preliminari e della verifica delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, nella speranza che simili tragedie non si ripetano.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno rappresentato e continuano a rappresentare uno strumento fondamentale nella lotta alla mafia, ma devono essere sottoposte a rigorosi accertamenti, verifiche e riscontri oggettivi.

La parola di un collaboratore di giustizia, o di un presunto tale, non può essere considerata una verità assoluta.

Pur riconoscendo che l’informazione di garanzia costituisce uno strumento di tutela dell’indagato e non una dichiarazione di colpevolezza, ritengo fondamentale che, nei limiti consentiti dalla legge e dalle esigenze investigative, vengano effettuati tutti i possibili accertamenti preliminari sulla fondatezza delle dichiarazioni accusatorie.

Dietro ogni avviso di garanzia esiste una persona. Esistono famiglie, figli, affetti, reputazioni e intere carriere professionali costruite attraverso decenni di sacrifici.

Quante volte abbiamo confuso un’accusa con una condanna? Quante volte abbiamo giudicato una persona prima ancora che questa avesse la possibilità di difendersi?

Difendere un mafioso non significa essere mafiosi. Un avvocato che esercita la propria professione garantisce un diritto fondamentale riconosciuto dalla nostra Costituzione.

Personalmente, non mi sento di escludere che alcuni dei professionisti coinvolti in vicende giudiziarie analoghe abbiano semplicemente svolto il proprio lavoro.

Il pensiero va inevitabilmente anche alla tragedia del magistrato Domenico Signorino, avvenuta il 3 dicembre 1992.

Vicende differenti, che non possono essere sovrapposte, ma che ci impongono di riflettere sulla fragilità umana e sulle conseguenze personali, familiari e sociali delle inchieste giudiziarie.

Non tutti affrontano allo stesso modo il clamore mediatico, il sospetto, l’isolamento e il peso del giudizio dell’opinione pubblica.

Non chiediamo alla magistratura di rinunciare al proprio dovere di indagare. Chiediamo che il massimo rigore investigativo sia sempre accompagnato dalla massima sensibilità umana e che le dichiarazioni accusatorie vengano verificate con ogni possibile scrupolo.

Non possiamo stabilire se ulteriori accertamenti avrebbero evitato la tragedia di Salvatore Montana, né possiamo conoscere fino in fondo le ragioni della sua morte. Abbiamo però il dovere morale di interrogarci su ciò che possiamo fare affinché simili drammi non si ripetano.

Un suicidio non dimostra né l’innocenza né la colpevolezza di una persona.

La magistratura ha il dovere di indagare, la stampa ha il diritto di informare, ma ogni essere umano ha il diritto di essere rispettato, di difendersi e di non essere considerato colpevole prima di una sentenza definitiva.

La storia di Salvatore Montana non merita di essere ricordata soltanto attraverso un articolo di cronaca giudiziaria.

Merita di essere raccontata attraverso la sua vita, la sua cultura, la sua professionalità, la sua umanità e il ricordo affettuoso di coloro che ebbero il privilegio di conoscerlo.

La ricerca della verità e la lotta alla mafia non devono mai farci dimenticare la dignità delle persone, la presunzione d’innocenza e il valore insostituibile della vita umana.

La giustizia deve perseguire i colpevoli, tutelare gli innocenti e rispettare la dignità di tutti.

Un ringraziamento speciale a Francesca Montana per la fiducia accordata a MaxiProcesso, per aver condiviso con noi una preziosa fotografia di famiglia e per averci dato la possibilità di ricordare suo padre.

Alla memoria dell’avvocato Salvatore Montana e alla sua famiglia, il nostro più profondo rispetto.

By MaxiProcesso 2.0

A distanza di 34 anni, al di là delle vicende giudiziarie e delle riflessioni che l’attualità può suscitare, ci preme soprattutto custodire la memoria di un grande nisseno. Salvatore Montana appartiene alla storia dell’avvocatura e della comunità di Caltanissetta, al patrimonio umano, culturale e professionale della nostra città.

Ci piace ricordarlo anche attraverso un aneddoto rimasto nella memoria di tanti nisseni, testimonianza di quella sottile e irresistibile ironia che lo contraddistingueva.

Si racconta che, mentre si trovava sul marciapiede di fronte al Palazzo di Giustizia, in viale della Libertà, un passante gli chiese: «Scusi, ma il Palazzo di Giustizia dov’è?».

L’avvocato Montana si voltò e, con il suo inconfondibile fare ironico, rispose: «Guardi, il palazzo è qua, la giustizia è da tempo che è andata a quel paese».

Una battuta divenuta storica, tramandata negli anni, che restituisce, in poche parole, la brillantezza, l’arguzia e la personalità dell’uomo, prima ancora che del professionista.

Ringraziamo la pagina “MaxiProcesso 2.0” per aver riportato all’attenzione questa pagina della nostra storia e la figlia Francesca per aver contribuito a rinnovare il ricordo del padre. Un ricordo che merita di essere tramandato anche alle nuove generazioni, con rispetto, sensibilità e discrezione.