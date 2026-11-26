Una panchina rossa per non dimenticare le vittime di femminicidio e per ribadire la necessità di un impegno quotidiano e condiviso contro ogni forma di violenza sulle donne. È l’iniziativa promossa dall’Automobile Club Caltanissetta in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre.

La panchina, collocata accanto all’ingresso principale della sede dell’Ente, vuole rappresentare un presidio permanente di sensibilizzazione, un simbolo capace di richiamare l’attenzione della comunità sulla necessità di promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla prevenzione e sulla tutela delle donne.

Significativa la partecipazione delle istituzioni e del mondo associativo alla cerimonia inaugurale. Presenti l’assessore comunale alle Politiche sociali Ermanno Pasqualino, Ludovica Zarbo in rappresentanza del Prefetto di Caltanissetta e l’ispettrice Debora Guggino in rappresentanza del Questore.

All’iniziativa hanno preso parte anche l’avvocato Valentina Matraxia, presidente del Centro antiviolenza “Galatea”, Giovanna Ficarra, presidente della Fidapa di Caltanissetta, Silvia Palmeri, presidente dell’Inner Wheel, Irene Collerone, presidente del Rotary Club, e Claudia Marchede Ragona, presidente del Soroptimist.

A rappresentare il Consiglio direttivo dell’Automobile Club Caltanissetta, presieduto dall’avvocato Carlo Alessi, l’architetto Vincenzo Calandruccio.

Una partecipazione corale che testimonia la volontà delle diverse realtà istituzionali e associative del territorio di fare fronte comune nel contrasto alla violenza di genere.

Come evidenziato nella nota del direttore dell’Automobile Club Caltanissetta, Giuseppe Sicari, attraverso questa iniziativa l’Ente rinnova la propria vicinanza alle famiglie delle vittime e il sostegno alle associazioni quotidianamente impegnate nell’assistenza, nella sensibilizzazione e nella tutela delle donne.

La panchina rossa resterà così un segno tangibile di memoria e responsabilità collettiva, affinché il messaggio del 25 novembre non si esaurisca nella ricorrenza di una giornata, ma accompagni la vita della comunità durante tutto l’anno.