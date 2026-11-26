CALTANISSETTA. La Polizia Stradale di Caltanissetta in questi ultimi giorni ha incontrato numerosi studenti di vari istituti superiori del capoluogo per affrontare i temi concernenti l’educazione stradale. Questa mattina l’Assistente Capo Coordinatore Michele Messina è stato ospite del liceo Ruggero Settimo. Il progetto di educazione stradale è rivolto ai giovani delle scuole medie e superiori per diffondere, attraverso programmi differenziati in base alla fascia d’età degli studenti, l’importanza del rispetto delle regole relative alla sicurezza stradale.

La Polizia Stradale si propone un intervento volto a realizzare un percorso formativo che consenta una focalizzazione da parte degli studenti e studentesse sul tema della responsabilità sulla strada, con un focus sulla capacità di anticipare i rischi e le possibili conseguenze sulla mancata assunzione di responsabilità.