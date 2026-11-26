CAMPOFRANCO. “Il nostro paese arriva oltreoceano. Jornal Italia, testata brasiliana dedicata agli italiani all’estero, ha dedicato un servizio al programma “Case a 1 euro” e ha scelto di raccontarlo attraverso Campofranco”. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale.

Nel video Dinara Jane, di Invest Itália, discendente di emigrati veneti in Brasile, spiega come ha scelto Campofranco dopo aver visitato più di 70 comuni in tutta Italia. Ha valutato servizi, collegamenti, investimenti pubblici e qualità dell’accoglienza. Oggi la sua casa è ristrutturata e lei stessa sta motivando altre persone a seguire il suo esempio. “I risultati di cui siamo orgogliosi: una casa abbandonata del centro storico che torna a vivere; nuovi cittadini che arrivano da lontano e scelgono Campofranco; visibilità internazionale per il nostro paese presso la comunità italo-brasiliana; un interesse crescente dal Brasile verso le nostre case e il nostro territorio”.

Secondo il sindaco Nuara, c’è una frase di Dinara che riempie tutti i campofranchesi d’orgoglio: “Le persone qui sono estremamente gentili, disponibili, hanno un cuore immenso e un’allegria che spesso non si trova altrove”. Il merito più grande è dei campofranchesi, che hanno saputo accogliere, ma anche la conferma che la strada è quella giusta: le case a 1 euro non sono un regalo, ma un impegno a ristrutturare entro 3 anni, rispettando le caratteristiche storiche degli immobili. Per un paese come Campofranco questo significa centro storico recuperato, lavoro per le imprese locali e nuova vita nei quartieri.