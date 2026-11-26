Come ogni anno, la Città di Caltanissetta e l’Amministrazione comunale hanno voluto omaggiare la memoria di Marco Tomaselli, indimenticato capitano della Nissa, prematuramente scomparso in un tragico incidente stradale nel 1987 a soli 25 anni.

Nel giorno del suo compleanno, presso lo stadio comunale che porta il suo nome, si è svolta una sobria ma intensa cerimonia commemorativa. Al centro del rettangolo di gioco è stato deposto un mazzo di fiori. Un gesto semplice ma carico di significato per onorare una figura che continua a vivere nel cuore della nostra comunità e della Nissa, un club in cui Marco ha militato con passione e dedizione.

Il ricordo di Marco Tomaselli rimane vivo e tangibile a distanza di anni, a testimonianza del segno profondo che il giovane capitano ha lasciato non solo sul campo da calcio, ma nell’intera storia sportiva e umana della città.

Alla commemorazione odierna hanno partecipato il fratello Fabrizio Tomaselli, l’amico Davide Berta, la cugina Catena Savoia e il nipote Marco Tomaselli, figlio di Fabrizio. Per il Comune di Caltanissetta erano presenti l’assessore allo Sport Toti Petrantoni e l’assessore all’Identità Nissena Beniamino Pier Paolo Olivo.

Un momento di condivisione e raccoglimento per custodire e tramandare alle nuove generazioni i valori e la memoria sportiva di un simbolo di Caltanissetta.