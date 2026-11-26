– L’allora capo della squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera, nel giorno in cui si verificò l’attentato di via D’Amelio 19 luglio 1992 costato la vita al giudice Paolo Borsellino e agli uomini della sua scorta, sarebbe stato a Montecatini Terme (Pistoia) per cercare Totò Riina. Nella cittadina toscana la ricerca si sarebbe concentrata in via Bernini, nome della strada dove Riina, a Palermo, trascorre la sua latitanza. E’ quanto si apprende dalla richiesta di arresto della procura di Caltanissetta – respinta dal gip -, nei confronti di Gianni De Gennaro e altri indagati, come riporta oggi QN-La Nazione. In base alle informative e alle testimonianze agli atti del procedimento di Caltanissetta , Barbera arrivò in Toscana tre giorni prima della strage di via D’Amelio, in compagnia di tre collaboratori. Quando si trovava nel commissariato di Montecatini avrebbe anche fatto “attenzione a non farsi vedere”. Poi chiese a due agenti del posto di accompagnarlo in via Bernini, dove, secondo le informazioni in possesso di La Barbera, si sarebbe nascosto Riina che si sarebbe spostato a bordo di una Fiat Croma grigia. Il sopralluogo ha avuto esito negativo. Il 19 luglio, durante una perquisizione a un pregiudicato, arrivò la telefonata che gli dava notizia della strage: quello stesso giorno il capo della mobile ei suoi collaboratori sarebbero ripartiti per Palermo in elicottero.