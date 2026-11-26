Dopo il suicidio dell’ex capo della Polizia Giovanni De Gennaro, in molti hanno ricordato la sua amicizia con Giovanni Falcone, morto nella strage di Capaci il 23 maggio 1992. Ma qualcosa nei rapporti fra i due sarebbe cambiato dopo il 1989. Un anno segnato dal ritorno in Sicilia del pentito Salvatore Contorno, presente nell’isola almeno dal 16 maggio, dalle lettere anonime del Corvo, spedite fra il 6 e il 12 giugno, e dal fallito attentato dell’Addaura ai danni di Falcone, il 21 giugno. Sull’evoluzione di quei rapporti avrebbe voluto indagare Gioacchino Genchi dopo la strage di Capaci. Se ne trova traccia nella richiesta di misure cautelari della Procura di Caltanissetta nell’inchiesta sui presunti depistaggi delle indagini sulla strage di via D’Amelio, che ha coinvolto, oltre a De Gennaro, l’ex collaboratore di giustizia Salvatore Contorno, Francesco Pacetto, Massimo Carnicelli e Donatella Peruzzi.

Negli atti della Procura guidata da Salvatore De Luca è richiamata la deposizione resa da Genchi il 10 febbraio 2024 a

Caltanissetta nel processo d’appello a carico dei tre poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo. Genchi, incaricato di esaminare le agende elettroniche e il materiale informatico di Falcone, si era occupato anche dei tabulati telefonici. Non aveva riscontrato anomalie in quelli del magistrato, ma avrebbe voluto acquisire quelli della giornalista Liana Milella, con la quale Falcone era spesso in contatto, e incrociarli con quelli di De Gennaro. “Perché volevo capire un attimo come si era evoluto il rapporto fra il dottore Falcone e il dottore De Gennaro”. Quegli accertamenti non furono mai svolti. Dopo l’arresto di Totò Riina, nel gennaio 1993, Arnaldo La Barbera, secondo il racconto di Genchi, gli aveva prospettato la necessità di chiudere rapidamente le indagini senza approfondire altre piste, richiamandosi a direttive ricevute da Roma. Nel maggio 1993 si consumò la rottura fra i due.

Nella richiesta di misure cautelari, rigettata dal gip Giulia Zappalà con decisione impugnata dalla Procura di

Caltanissetta , i pm ipotizzano che l’autore delle lettere del Corvo fosse interno alla Polizia di Stato e osservano che nelle accuse sulla gestione di Contorno è venuto coinvolto anche Falcone, “il quale come detto ne risultava totalmente estraneo”. Fra i documenti acquisiti figura un appunto attribuito al magistrato Alberto Di Pisa, secondo cui “i pentiti erano una esclusiva di Falcone e De Gennaro”. Un’affermazione che lo stesso De Gennaro definiva “assolutamente falsa”. Dell’amicizia fra Falcone e De Gennaro ha scritto nel 2021 l’ex pm Ilda Boccassini nel libro autobiografico La stanza numero 30: “Gli volevo bene, lo stimavo, anche perché sapevo quale affetto Falcone nutrisse per lui”. Una collaborazione proseguita almeno fino al novembre 1989, quando i due preparavano insieme gli interrogatori del pentito Francesco Marino Mannoia, secondo quanto raccontato a Repubblica dall’ex ispettore del Nucleo centrale anticrimine Maurizio Ortolan.

“Dopo il 1989 dovette accadere qualcosa, i rapporti tra Falcone e De Gennaro cambiarono. Anche se ufficiale è rimasta la storia di una grande amicizia”. A dirlo, in un’intervista a Repubblica, è stato Carmelo Carrara, magistrato del pool antimafia di Palermo dal 1984 al luglio 1992, che aveva partecipato con entrambe le missioni negli Stati Uniti. Carrara ha ricordato due episodi. Si discuteva di come indurre alla collaborazione due esponenti di Cosa nostra, Giovannello Greco e Natale Rimi, che si trovavano in Spagna. Carrara suggerì di coinvolgere De Gennaro. “Ma, adesso, che c’entra De Gennaro?”, gli rispose, irritato, Falcone, che affidò l’incarico al colonnello dei carabinieri Mario Mori. In un’altra occasione Carrara, andando a trovare De Gennaro, gli chiese se aveva visto Giovanni. “Giovanni chi?”, rispose, serissimo, il funzionario.

Carrara ritiene che a incrinare il sodalizio abbia contribuito la scelta di Falcone di lavorare con Mori. Già nell’estate del 1989, tuttavia, il ritorno di Contorno in Sicilia aveva sollevato polemiche sulla gestione dei pentiti, tanto da spingere la Commissione antimafia ad avviare un’inchiesta parlamentare. Il 9 agosto furono ascoltati Contorno, De Gennaro e Arnaldo La Barbera. La relazione presentata a novembre suscitò le contestazioni di alcuni commissari. Sulle circostanze del rientro si confrontarono due versioni opposte: quella di De Gennaro e quella di Tommaso Buscetta.

Caltanissetta ricostruisce due telefonate di Contorno a De Gennaro, intercettate il 16 maggio 1989 dalla cabina pubblica della stazione di San Nicola l’Arena, per la quale il 12 maggio era stato emesso un decreto di intercettazione. La prima, alle 18.30, raggiunse il Nucleo centrale anticrimine di Roma; la seconda, alle 19.36, l’ufficio diretto del funzionario. Davanti alla Commissione antimafia, il 9 agosto, De Gennaro dichiarò di aver appreso proprio il 16 maggio, da Arnaldo La Barbera, che Contorno era in Sicilia. Precisò però che durante la prima telefonata non lo sapeva ancora: “L’ho saputo forse un’ora dopo”.

Io ritengo invece che dal contenuto di quella conversazione emerga la sua consapevolezza della presenza di Contorno nel Palermitano. Dagli atti non risulta l’ora esatta in cui La Barbera lo informò. Testimoniando il 3 agosto 1989 al maxiprocesso d’appello a Cosa nostra, De Gennaro aveva sostenuto che il suo ufficio aveva appreso della presenza di Contorno in Sicilia dalla prima telefonata intercettata dalla Squadra mobile. Il rientro in Italia, secondo quanto comunicato dalle autorità americane, era stato deciso autonomamente dal pentito. Buscetta, interrogato negli Stati Uniti il ​​20 luglio, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, aveva invece dichiarato spontaneamente: “Io sono testimone che Contorno è stato pregato di tornare in Italia. Non è vero che è venuto a fare il bandito”. Non preciso da chi fosse partito l’invito.