Il Tribunale del Riesame ha accolto l’istanza di rinvio dell’avvocato Salvino Greco, legale di Salvatore Contorno, di rinviare l’udienza prevista per il primo dicembre per discutere il ricorso della Procura di Caltanissetta contro la decisione del gip che ha deciso di non accogliere la richiesta di arresti domiciliari, negata anche per Gianni De Gennaro e gli altri indagati. La nuova data e’ stata fissata al 17 dicembre per dare tempo alle difese, che hanno presentato istanze analoghe a quella di Greco, di leggere le migliaia di nuove carte depositate dall’accusa al Riesame per dimostrare che sussistano le esigenze cautelari nei confronti degli indagati.