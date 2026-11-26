SAN CATALDO. “Oggi San Cataldo si è svegliata con questi striscioni lungo le sue strade, e dietro ognuno di essi c’è il grido di dolore di 15 operai, 12 dei quali sancataldesi, che da tre mesi non ricevono lo stipendio e che non hanno alcuna certezza sul proprio futuro e su quello delle loro famiglie”. Lo ha riaffermato con forza Fausto Terrana, segretario cittadino del PD, partito e forza politica impegnata in questa battaglia per salvare 15 posti di lavoro.

Fausto Terrana, riguardo alla delicata vicenda dei 15 lavoratori della Caltanissetta service, ha ribadito: “Non possono e non devono essere loro a pagare gli errori commessi da altri, perché chi ha sempre lavorato con serietà e dedizione al servizio della comunità merita rispetto, non abbandono. E allora la domanda è semplice: se la politica non è in grado di ascoltare questo grido di dolore, e se non è capace di trovare una soluzione per questi lavoratori, a cosa serve?”.

Terrana ha poi concluso con un “appello a tutte le forze politiche, senza distinzioni di sorta, affinché si difendano insieme, con tutta la forza che abbiamo, questi operai e le loro famiglie. Chiediamo che venga convocato subito un tavolo di raffreddamento in Prefettura e che, nel frattempo, si mettano in campo tutti gli strumenti utili a garantire loro un sostegno economico in un momento così delicato. Alziamo la voce tutti insieme e non voltiamoci dall’altra parte, perché oggi tocca a loro, ma la dignità del lavoro riguarda ognuno di noi”.