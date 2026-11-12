Ucraina-Russia, Witkoff e Kushner in pressing: “Ue partecipi ai colloqui”. Putin: “Europei decidano se vogliono pace o guerra”

(Adnkronos) – E' durato più di due ore l'incontro al Cremlino tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner, che poi hanno lasciato Mosca, riferisce la Tass. Gli inviati americani chiedono il coinvolgimento dell'Europa nei colloqui. C'è "un ottima coordinazione" tra Stati Uniti ed Europa per la soluzione della crisi in Ucraina e "ci auguriamo che presto, magari dopo questo incontro, potremo annunciare la data del prossimo trilaterale con la partecipazione di rappresentanti dell'Unione europea", ha dichiarato Witkoff, incontrando il leader del Cremlino a Mosca. "Gli europei erano fisicamente negli Emirati Arabi Uniti" dove si è svolto l'ultimo round dei negoziati trilaterali, ha spiegato Witkoff. "Anche se non erano al tavolo delle trattative, ci siamo consultati con loro. Abbiamo parlato con loro e li abbiamo tenuti aggiornati su tutto ciò di cui stavamo discutendo", ha precisato l'inviato della Casa Bianca. Witkoff ha poi trasmesso a Putin il messaggio del presidente americano, Donald Trump. "Ritiene, e ci ha chiesto di comunicarvelo, che sia molto importante porre fine a questo conflitto il più rapidamente possibile. Si tratta di un conflitto molto difficile per entrambe le parti", ha detto Witkoff durante l'incontro con Putin. "Noi, come Stati Uniti, stiamo facendo tutto il possibile", ha aggiunto. "Gli europei devono decidere se vogliono la pace o la guerra", ha detto Putin durante l'incontro, aggiungendo che gli europei conoscono la posizione della Russia: è inaccettabile il dispiegamento di stranieri in Ucraina che significa il proseguimento della guerra, ha ribadito il presidente russo. Poi, la questione dei territori. "Sappiamo che gli ucraini sollevano la questione delle zone grigie (zone occupate dalla Russia che Kiev non è disposta a cedere alla Russia, come passo per una soluzione per congelare il conflitto, ndr). Ma per noi questo rimarrà sempre un tema irrisolto perché per noi c'è solo una linea di demarcazione, che è quella del confine di Stato", ha detto Putin, di fatto respingendo la possibilità di un compromesso sulla questione territoriale.

Il presidente russo ha proposto una nuova tregua a Kostyantynivka per consentire alle 400-500 persone che ancora ci vivono di lasciare la cittadina della regione del Donetsk di cui Mosca, contestata da Kiev, ha annunciato la caduta lo scorso luglio. "C'è un insediamento nel Donbass chiamato Kostyantynivka, dove ci sono ancora circa 400-500 civili. Facciamo come abbiamo fatto a Oleshky e invitiamo i rappresentanti della stampa estera, compresa quella americana", ha detto nell' incontro con Witkoff e Kushner al Cremlino. Saranno necessari cinque giorni ai militari russi per bonificare la zona intorno alla città dalle mine, ha aggiunto, precisando che a coordinare l'operazione potrebbero essere, come a Oleshky, i garanti per i diritti umani di Russia e Ucraina, Yana Lantratova e Dmytro Lubinets. I soldati russi sarebbero disposti a garantire la sicurezza dell'operazione. "Ma se è vero, come sostengono gli ucraini, che la città è sotto il loro controllo, saranno loro a farlo". Secondo gli analisti dell'Institute for the Study of War, i russi hanno di recente consolidato le loro posizioni a ovest di Konstyantynivka, dove sono sotto il tiro delle forze ucraine e hanno condotto altre missioni di infiltrazione nella città. "Fonti militari ucraine sottolineano che il territorio densamente abitato e l'uso esteso di tattiche di infiltrazione da parte della Russia complicano gli sforzi per individuare le postazioni esatte di russi e ucraini nella città e nelle zone che i russi controllano".

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