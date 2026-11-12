Il Coro Popolare di Caltanissetta, dopo il successo a San Michele, sarà protagonista del Natale Nisseno

CALTANISSETTA. Dopo lo straordinario successo riscosso lo scorso 27 settembre in occasione dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, il Coro Popolare di Caltanissetta si prepara a essere nuovamente protagonista della vita culturale e musicale della città, questa volta in occasione delle festività natalizie.

Un’esperienza artistica che, nata per celebrare uno dei momenti più significativi della tradizione religiosa nissena, si è trasformata in un progetto corale capace di coinvolgere, emozionare e valorizzare il patrimonio musicale e umano del territorio. Sull’onda dell’entusiasmo e dell’apprezzamento ottenuti durante il concerto in Cattedrale, il Coro è già al lavoro con le prove di queste sere per preparare due importanti appuntamenti del Natale nisseno: il Concerto di Natale di Gesù Nazareno e Spettacolo natalizio della città di Caltanissetta.

Anche in questa occasione il Coro Popolare sarà accompagnato dalla Giovane Orchestra Sicula, realtà musicale che da oltre tredici anni promuove la cultura e la formazione musicale nel territorio del Centro Sicilia. Alla guida dell’intero progetto musicale il maestro Raimondo Capizzi, direttore d’orchestra e direttore artistico della Giovane Orchestra Sicula, che accompagnerà il gruppo in questo nuovo percorso artistico, con l’obiettivo di regalare alla città momenti di grande suggestione e partecipazione.

Il Natale diventa così un’altra occasione per dare voce a una comunità che si ritrova nella musica, attraverso un progetto che unisce tradizione, spiritualità e condivisione. Caltanissetta si prepara a vivere un Natale in musica, con il suo coro, la sua orchestra e le emozioni di una comunità che canta insieme.