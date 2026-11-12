Tinto Brass, la moglie Caterina Varzi replica al parroco di Carpenedo: “Si vergogni lui, mio marito più vicino a Dio di tanti moralisti”

(Adnkronos) – Non si fa attendere la replica di Caterina Varzi alle dure parole del parroco di Carpenedo (Mestre) don Gianni Antoniazzi, che, dalle pagine del bollettino parrocchiale, aveva attaccato suo marito Tinto Brass a soli due giorni dalla scomparsa, avvenuta il 4 novembre, arrivando a dichiarare di "vergognarsi delle sue radici veneziane" e accusandolo di aver ridotto la donna a oggetto di piacere. Raggiunta dall’Adnkronos, la moglie del regista respinge al mittente le accuse, ribaltando il piano morale e filosofico della questione. Per spiegare la visione del mondo di Brass, Varzi scomoda persino la celebre 'scommessa' di Blaise Pascal sull'esistenza di Dio: "Pascal suggeriva prudentemente di vivere secondo i Vangeli – dice – se Dio esiste si guadagna il paradiso, se non esiste si è comunque vissuti secondo buoni principi. Tinto, al contrario, ha scelto di correre il rischio opposto: nel dubbio che Dio non ci fosse, non ha voluto regole che mortificassero i suoi istinti, celebrando la vittoria dei sensi contro la promessa di una felicità altrove". Una scelta di libertà che, secondo la moglie, non era affatto in contrasto con il divino: "Se Dio esiste – sottolinea – Tinto era certo che non avrebbe mai ostacolato la natura umana, perché Dio è amore. In questo senso, nessuno più di lui è stato vicino a Dio, certamente più di tanti moralisti". Quanto alla Chiesa e al ruolo della donna: "La vergogna appartiene tutta a chi si scaglia contro un uomo appena scomparso – rimarca Varzi -. Chi veste l’abito talare e pronuncia simili giudizi farebbe bene a ripassare la storia della propria istituzione, che per secoli ha fatto della mortificazione del corpo femminile, fino alla spietata caccia alle streghe, uno dei pilastri dei propri dogmi". Infine, Varzi difende l’identità lagunare del maestro dell'erotismo: "Venezia è per sua natura terra di libertà, capitale storica del libertinaggio intellettuale e dei sensi. La Serenissima non ha nulla di cui vergognarsi di fronte a uno dei suoi figli più geniali, che ha saputo cantare la bellezza e la sensualità in tutto il mondo".

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