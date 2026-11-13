Archivio storico di Caltanissetta: uno spazio virtuale con la memoria collettiva della città

Il Comune di Caltanissetta inaugura l’Archivio Storico Comunale, il percorso avviato nei mesi scorsi dagli assessorati all’Innovazione digitale, Identità nissena, Cultura e il supporto dei volontari del Servizio Civile di Caltanissetta.

Nel canale YouTube “Comune di Caltanissetta” è già possibile visualizzare la raccolta “Archivio Storico del Comune di Caltanissetta” nel quale saranno pubblicati, con cadenza periodica, i video realizzati negli anni passati con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e che raccontano le storie di chi questa città l’ha costruita e amata nonostante le sue difficoltà.

Quello che si vuole creare è un viaggio virtuale, un percorso speciale pensato per scoprire insieme i volti, le voci, i luoghi e gli eventi che hanno forgiato l’anima di Caltanissetta.

Ogni città vive attraverso la memoria del passato. E quella collezione di ricordi non poteva che iniziare ciò che pulsa più in profondità nella nostra terra e nel nostro cuore: le miniere.

Il primo documentario è “Dallo zolfo al carbone” scritto, diretto, montato e prodotto dal nisseno Luca Vullo. Un ritratto intimo e collettivo che affronta diversi temi, disoccupazione, emigrazione, sfruttamento, assenza di sicurezza sul lavoro, integrazione e perdita d’identità. Candidato al David di Donatello e Globo d’Oro 2009 è stato il documentario italiano più premiato nel 2008.

“Il nostro obiettivo è che questo Archivio Audiovisivo Digitale Storico – Culturale diventi la memoria collettiva di questa città – hanno concluso gli assessori Giovanna Candura, Vincenzo Lo Muto e Pier Paolo Olivo -. Perché conoscere da dove veniamo è il primo passo per capire dove stiamo andando”.

Il patrimonio audiovisivo della città di Caltanissetta attualmente è conservato su supporti fisici quali DVD, CD-ROM e formati analoghi. I volontari del Servizio Civile Alberto Catanese, Marta Falzone, Martina Falzone, Angela Ferrara e Federica Maria Miccichè, durante la loro esperienza formativa nell’ente nisseno, hanno provveduto a digitalizzare i contenuti e tradurli in lingua inglese.

Un impegno pensato per preservarne il contenuto e renderlo fruibile alla collettività per finalità divulgative, educative e identitarie.

Il progetto è stato pensato con una modalità di acquisizione “aperta” a tutti. Sono stati già recuperati diversi contenuti ma l’intento del Comune è quello di estendere la mediateca coinvolgendo la cittadinanza, le associazioni e tutte le realtà che desiderano contribuire alla promozione turistica del territorio e la conoscenza delle nostre eccellenze.

Il Comune di Caltanissetta invita i cittadini a sentirsi parte integrante di una rete culturale partecipativa e, qualora fossero in possesso di materiale audiovisivo (in CD-ROM, DVD o VHS) patrocinato dal Comune di Caltanissetta con chiara indicazione trascritta o con la presenza del logo istituzionale a segnalarlo alla mail ufficiostampa@comune.caltanissetta.it in modo da consentire la duplicazione e garantire la tutela a lungo termine del patrimonio recuperato.

Per visualizzare la playlist sul Canale YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLS5wrsw8dvT8

DALLO ZOLFO AL CARBONE è un documentario storico, antropologico e sociale sul fenomeno migratorio derivato dal Patto Italo-Belga del 1946, che provocò l’emigrazione di migliaia di minatori e contadini italiani diretti nelle miniere di carbone in Belgio.

Un ritratto intimo e collettivo che affronta diversi temi: disoccupazione, emigrazione, sfruttamento, assenza di sicurezza sul lavoro, integrazione e perdita d’identità e ci permette di non dimenticare quegli italiani che, venduti dal proprio Paese per un sacco di carbone, diventarono “prigionieri” delle miniere, per consentire la ripresa economica al nostro paese.

Candidato al David di Donatello e Globo d’Oro 2009 è stato il documentario italiano più premiato nel 2008. Scritto, diretto, montato e prodotto da Luca Vullo.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL REGISTA E VISUALIZZARE ALTRI CONTENUTI:

https://www.youtube.com/c/LucaVullo

CREDITS:

GENERE: Documentario

PAESE: Italia – Belgio ANNO: 2008

LINGUA: Italiano

AUTORE, REGIA E PRODUTTORE: Luca Vullo

DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA: Giorgio Giannoccaro

MONTAGGIO: Luca Vullo

COLONNA SONORA ORIGINALE: Giuseppe Vasapolli

PRODUZIONE: Ondemotive Productions