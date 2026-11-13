Caltanissetta. L’appello di Carlo Sorbetto alla comunità: “Se hai conosciuto Padre Zaccaria, se hai un aneddoto, una storia, un ricordo particolare, ti chiedo di condividerlo con me”

CALTANISSETTA. Iniziativa di Carlo Sorbetto che ha deciso di lanciare un appello social a tutta la comunità nissena per raccogliere testimonianze, contributi e aneddoti su padre Zaccaria per il quale aveva chiesto al Comune di intitolare una via; richiesta che il Comune aveva accordato, ma che la Prefettura non ha potuto porre in essere in quanto non erano trascorsi i dieci anni dalla morte dello stesso padre Zaccaria. Questo il suo appello:

“Il clamoroso affetto e il sostegno che avete dimostrato nel precedente post, dimostrano quanto Padre Zaccaria sia ancora vivo nel cuore della nostra comunità, a dispetto di qualsiasi stop burocratico o rigidità della legge sui “10 anni”. La burocrazia può fermare momentaneamente una targa di una via, ma non può cancellare il bene che ha fatto tra di noi. Per questo motivo, vogliamo fare qualcosa di concreto per non disperdere questo immenso patrimonio di affetto e per dimostrare, dati alla mano, quanto sia stato importante per tutti noi.

Lanciamo un appello a tutta la comunità. Se hai conosciuto Padre Zaccaria, se hai un aneddoto, una storia, un ricordo particolare, un momento in cui ti è stato vicino o una fotografia, ti chiedo di condividerlo con me. Scrivi una mail a questo indirizzo: carlosorbetto@virgilio.it . Raccoglierò tutte le Vostre storie e i vostri ricordi. Sarà il nostro modo per gridare a gran voce chi era davvero Padre Zaccaria e, chissà, per creare qualcosa di speciale che resti nel tempo. Aiutami a fare girare questo messaggio: lascia un commento e CONDIVIDI questo post! Grazie di cuore a tutti”.