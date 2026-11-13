Marianopoli. Una mozione per il diritto a restare: giovani, lavoro e contrasto allo spopolamento

Restare nella propria terra deve poter essere una scelta concreta, sostenuta da opportunità di studio, lavoro e partecipazione. È questo l’obiettivo della mozione datata 4 novembre 2026, sottoscritta dai consiglieri comunali Calogero Casucci, Grazia Noto e Calogero Vaccaro, del gruppo “Forza Democratica Marianopoli”, e proposta all’esame del Consiglio comunale.

L’iniziativa, accompagnata da una relazione illustrativa, affronta il tema delle disuguaglianze territoriali e delle difficoltà che spingono i giovani a lasciare i piccoli comuni delle aree interne siciliane. Al centro della proposta c’è il “diritto a restare”, inteso come obiettivo politico e sociale: rendere possibile costruire il proprio futuro nella comunità di origine e creare condizioni favorevoli anche per chi desidera tornare.

La relazione distingue la mobilità per studio e lavoro, che può rappresentare un’importante occasione di crescita, dalla partenza determinata dalla mancanza di alternative. Quando andare via diventa una scelta obbligata, evidenziano i proponenti, il territorio perde competenze, energie e relazioni indispensabili alla propria vitalità.

La mozione individua impegni concreti che il Comune potrebbe assumere nell’ambito delle proprie competenze. Il primo è avviare, entro novanta giorni dall’approvazione, un percorso di ascolto dei giovani, coinvolgendo associazioni, realtà educative e attività economiche locali. Il confronto dovrà far emergere bisogni e proposte su studio, occupazione, mobilità, servizi e spazi di aggregazione.

Entro centoventi giorni dall’approvazione, l’Amministrazione sarebbe chiamata a presentare al Consiglio un programma comunale di iniziative, indicando obiettivi, tempi, uffici competenti e possibili finanziamenti. Tra gli ambiti previsti figurano l’orientamento, il raccordo tra formazione e lavoro, la prevenzione della dispersione scolastica, le competenze digitali, il sostegno informativo ai progetti d’impresa e l’accesso alle attività culturali e sportive.

Un altro punto riguarda l’informazione: la proposta chiede di individuare, nell’organizzazione comunale esistente, un riferimento per diffondere bandi, borse di studio, opportunità formative e lavorative, servizio civile e incentivi all’autoimpiego, in raccordo con il Centro per l’impiego e gli altri soggetti competenti.

Si prevede inoltre di verificare quali spazi comunali siano disponibili e idonei per attività di studio, formazione e aggregazione, promuovendo collaborazioni con scuole, università, enti formativi, associazioni, operatori economici e altri Comuni. Particolare attenzione è rivolta alle giovani donne, ai giovani con disabilità e a chi vive condizioni di fragilità economica, sociale o familiare.

Sul piano delle risorse, la mozione propone di monitorare i finanziamenti europei, nazionali e regionali, valutando anche progetti in forma associata. Al Sindaco e alla Giunta viene inoltre chiesto di sollecitare alle istituzioni regionali e nazionali politiche strutturali per l’occupazione, i servizi e le infrastrutture delle aree interne.

La verifica dei risultati è parte integrante dell’iniziativa: è prevista una relazione al Consiglio entro sei mesi dall’approvazione e, successivamente, ogni anno, sulle attività avviate, sui finanziamenti richiesti o ottenuti e sulle criticità incontrate.

La proposta ha natura di indirizzo politico; le scelte operative e gli eventuali impegni di spesa richiederanno successivi atti degli organi competenti e adeguata copertura finanziaria.

Con questa mozione, “Forza Democratica Marianopoli” propone di fare delle opportunità per i giovani e del contrasto allo spopolamento una priorità continuativa dell’azione comunale, affidata a un percorso partecipato e a impegni verificabili. La questione posta al Consiglio riguarda il futuro stesso del paese: quali condizioni costruire perché i giovani possano scegliere di vivere a Marianopoli. Il gruppo consiliare di opposizione “Forza Democratica Marianopoli”