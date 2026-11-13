Salute

Camera, la Commissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico a Niscemi

Redazione 3

Camera, la Commissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico a Niscemi

Ven, 13/11/2026 - 10:42

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Oggi una delegazione della Commissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico della Camera dei deputati, presieduta da Giuseppe Bicchielli, sara’ presente a Niscemi, nell’ambito di una missione programmata dal 10 al 13 novembre in Sicilia, nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Catania, Caltanissetta e Messina, per svolgere audizioni e sopralluoghi nelle aree maggiormente colpite da fenomeni di dissesto idrogeologico e sismico. La delegazione in particolare visitera’ la zona rossa e incontrera’ il sindaco. Alle ore 13 e’ previsto un punto stampa presso la sede del Comune. (AGI)

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