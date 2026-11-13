Caltanissetta. Il 20 novembre l’Avo promuove incontro contro la violenza di genere presentando il libro di Jessica Napoli “Decostruire la violenza di genere. Per una nuova educazione affettiva”

CALTANISSETTA. La Sala degli Oratori di Palazzo Moncada a Caltanissetta si prepara ad ospitare un evento di profondo valore sociale e formativo venerdì 20 novembre 2026, alle ore 16:00, dal titolo “Decostruire la violenza di genere”. L’iniziativa, che gode del prestigioso patrocinio della Città di Caltanissetta, metterà al centro la presentazione dell’omonimo volume scritto da Jessica Napoli, intitolato “Decostruire la violenza di genere. Per una nuova educazione affettiva”, affiancato da un innovativo laboratorio di scrittura espressiva.

L’evento è attivamente promosso e sostenuto da AVO Caltanissetta, l’Associazione Volontari Ospedalieri, una realtà da sempre in prima linea nel tessuto sociale locale per il supporto alle fragilità e la promozione del benessere della persona. Con questa importante iniziativa, l’associazione intende estendere il proprio raggio d’azione extra-ospedaliero, offrendo alla cittadinanza un momento concreto di sensibilizzazione e dibattito su una delle piaghe più urgenti e dolorose della nostra attualità, per intercettare i bisogni profondi della comunità. Questo evento non rappresenta solo un momento di divulgazione, ma un’azione concreta sul territorio per promuovere il valore del rispetto e dell’autonomia personale, ed è un progetto così cruciale che orgogliosamente nasce anche grazie alle competenze interne dell’associazione, ponendosi come un tassello fondamentale per la crescita e la tutela dei cittadini.

L’incontro assume infatti un significato ancora più profondo per il territorio proprio perché l’autrice Jessica Napoli, oltre a essere pedagogista ed educatrice, ricopre il ruolo di referente AVO per la progettazione e la formazione. Questa sua duplice veste permette di unire solide competenze scientifiche ed esperienze sul campo alla profonda conoscenza delle dinamiche sociali e del volontariato locale. Nel testo, così come nel dibattito in sala, l’autrice adotta uno sguardo scientifico e operativo per affrontare il tema non semplicemente come un’emergenza sociale, ma come una vera e propria urgenza formativa. Il nucleo dell’incontro si svilupperà così attraverso un vero e proprio percorso pedagogico incentrato sulla prevenzione primaria, necessaria per fornire strumenti tecnici e pratici atti a riconoscere e scardinare i primi segnali di dinamiche tossiche o manipolatorie, e sull’educazione al rispetto, volta a promuovere una nuova cultura affettiva sin dalle basi focalizzandosi sull’empatia, sulla parità e sul riconoscimento dell’altro. Al centro della riflessione ci sarà anche la cultura dell’autonomia, intesa come indipendenza emotiva e psicologica e considerata la chiave di volta per l’emancipazione e la tutela personale. In questo contesto, il laboratorio di scrittura espressiva integrato si configurerà come un momento aperto e accessibile a tutti, senza requisiti o competenze pregresse richieste. L’attività sarà interamente incentrata sull’importanza delle parole e sul loro peso specifico sulla prevenzione, offrendo ai partecipanti l’opportunità di elaborare pensieri, vissuti e riflessioni attraverso la parola scritta, trasformandola in un immediato strumento di consapevolezza e di liberazione interiore.

A guidare i lavori della giornata e a stimolare il confronto con il pubblico sarà la Dottoressa Federica La Rosa, psicologa e psicoterapeuta. La sua presenza garantirà una cornice clinica e scientifica di alto livello al dibattito, facilitando il dialogo con l’autrice. Il confronto sinergico tra l’approccio educativo e quello psicoterapeutico offrirà spunti di approfondimento unici sulle radici profonde degli stereotipi, sulla gestione ottimale degli affetti e sul contrasto ai comportamenti di sopraffazione. L’appuntamento, previsto per le ore 16:00 a Palazzo Moncada, è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza, e l’invito a partecipare è esteso in particolar modo alla stampa, agli operatori del settore educativo e sociale e a tutti coloro che desiderano prendere parte a questo fondamentale momento di crescita e riflessione collettiva.