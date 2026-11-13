Caltanissetta, la Nissa Rugby ancora in prima linea nel sociale: sabato 14 novembre al fianco della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Il rugby è da sempre molto più di uno sport: è sostegno, spirito di squadra e comunità. Valori che la ASD Nissa Rugby traduce quotidianamente in fatti concreti dentro e fuori dal campo. Anche quest’anno, in occasione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare in programma sabato 14 novembre 2026, la società nissena scende in campo con forza e determinazione per supportare chi si trova in un momento di difficoltà.

Per l’intera giornata di sabato, dirigenti, tecnici e atleti di tutte le categorie – dalle formazioni Juniores fino alla prima squadra Seniores – parteciperanno in maniera del tutto volontaria e gratuita alla rete di solidarietà cittadina. La Nissa Rugby metterà a disposizione i propri mezzi societari per curare la complessa logistica della giornata, effettuando una spola continua nei servizi di navetta, carico e trasporto dei prodotti alimentari raccolti presso i supermercati cittadini fino alla sede locale del Banco Alimentare.

Un impegno che testimonia per l’ennesima volta la forte vocazione sociale della società guidata dal presidente Giuseppe Lo Celso, da sempre attenta alle fragilità del territorio e pronta ad attivare le proprie energie a favore della comunità.

«Per la nostra società partecipare alla Colletta Alimentare non è soltanto un appuntamento annuale, ma un dovere morale e identitario», dichiara il presidente Giuseppe Lo Celso. «Il rugby insegna che da soli non si va da nessuna parte: quando un compagno ha bisogno, ci si lega e si spinge insieme. Vedere i nostri ragazzi, dai più giovani della Juniores ai veterani della Seniores, spendersi con il sorriso e mettersi al servizio di Caltanissetta è la vittoria più bella. Il Banco Alimentare svolge un lavoro preziosissimo e la Nissa Rugby sarà sempre pronta a fare la propria parte con lo stesso spirito di squadra che ci contraddistingue in campo».

La società invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa alla giornata donando prodotti non deperibili (come olio, legumi, conserve di pomodoro, tonno, riso e alimenti per la colazione) nei punti vendita aderenti della città.