Crisi d’impresa: sottoscritto l’accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate. Salvaguardati 155 posti di lavoro in Provincia di Caltanissetta

CALTANISSETTA. Si è conclusa positivamente la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa di una società metalmeccanica della provincia di Caltanissetta, attiva da oltre quarant’anni nella costruzione e manutenzione di impianti industriali e che occupa 155 dipendenti. E’ stato sottoscritto con la Direzione Provinciale di Caltanissetta dell’Agenzia delle Entrate l’accordo transattivo previsto dall’art. 23, comma 2-bis, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che ha consentito la definizione dell’intera esposizione tributaria pregressa, pari a circa sei milioni di euro, mediante il pagamento della sorte capitale in misura dell’ottanta per cento, con azzeramento di sanzioni e interessi, dilazionato in dieci anni.

Si tratta del primo accordo di transazione fiscale raggiunto nell’ambito della Provincia di Caltanissetta, e forse in Sicilia, nell’ambito di procedura di Composizione Negoziata della Crisi: l’intesa è stata raggiunta all’esito di un percorso avviato nel settembre 2025 e condotto per intero in regime di continuità aziendale; nel corso dell’intera procedura l’impresa ha continuato a operare, a eseguire i contratti in essere e ad adempiere con regolarità le obbligazioni verso dipendenti, fornitori e istituti di credito, chiudendo l’esercizio 2025 con un risultato positivo dopo quattro anni di perdite.

Il risultato è anzitutto il frutto della determinazione dell’impresa e della sua governance, che hanno scelto di affrontare tempestivamente lo squilibrio finanziario, anziché subirlo, perseguendo con tenacia l’obiettivo del risanamento e la salvaguardia integrale dei livelli occupazionali e del patrimonio di competenze tecniche maturato nel territorio, concedendo in favore dell’Agenzia garanzia ipotecaria volontaria sul compendio immobiliare aziendale ad ulteriore salvaguardia degli impegni assunti. Grande soddisfazione per il risultato da parte dell’avv. Giorgio Romano, del Foro di Catania, in qualità di advisor legale, e dalla dott.ssa Elisa Maria Lucia Ingala, dottore commercialista e revisore legale, in qualità di advisor contabile e finanziario, che ne hanno curato il piano di risanamento, la proposta transattiva e le trattative con il ceto creditorio.

L’Impresa ed i suoi professionisti rivolgono un ringraziamento particolare alla Direzione Provinciale di Caltanissetta dell’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Dott. Salvatore Di Natali, al Team Legale, nelle persone del Dott. Camillo Beccalli e Dott. Salvatore Matrascia per la fattiva e qualificata collaborazione offerta lungo tutta l’istruttoria, nonché all’Esperto indipendente dott. Angelo Pio Cammalleri, che ha condotto le trattative con equilibrio e rigore, favorendo il confronto tra le parti. L’operazione conferma che la composizione negoziata, quando attivata per tempo e sorretta da dati attendibili e da un confronto leale con l’Amministrazione finanziaria, costituisce uno strumento efficace di risanamento: un risultato che tutela l’interesse erariale in misura superiore a quella conseguibile in sede liquidatoria e, al tempo stesso, preserva un presidio produttivo e occupazionale del territorio.