TikTok lancia un abbonamento mensile dedicato allo shopping

(Adnkronos) – La piattaforma di video brevi accelera sull'integrazione tra intrattenimento e commercio elettronico avviando la fase di test di TikTok Shop Plus. Il programma a pagamento, proposto inizialmente a oltre un milione di acquirenti statunitensi ad alta frequenza di acquisto, prevede una quota mensile di 9,99 dollari dopo un mese di prova gratuita. L'iniziativa replica il modello consolidato delle grandi catene di distribuzione online, collocandosi a un prezzo inferiore rispetto a concorrenti diretti quali Amazon Prime e Walmart+. Il pacchetto di vantaggi ruota attorno a leve promozionali pensate per stimolare la spesa ricorrente. Gli iscritti possono accedere alla consegna senza costi aggiuntivi sugli articoli contrassegnati, a riduzioni fisse del 10% su una selezione di prodotti e a un carnet mensile di buoni sconto progressivi in base al volume d'ordine. Il servizio introduce inoltre una procedura di rimborso anticipato sotto forma di credito interno, spendibile prima ancora di aver materialmente spedito il reso, oltre a sconti dedicati per le giornate del Black Friday e del Cyber Monday. L'operazione riflette la rapida ascesa della divisione retail dell'applicazione, che a circa tre anni dal debutto nel mercato americano controlla ormai un quinto del segmento del social commerce locale. Per la stagione di vendite di fine anno l'ecosistema si arricchisce della presenza diretta di grandi marchi della tecnologia e della cosmesi, tra cui Best Buy e Sephora, affiancati da uno strumento di raccomandazione basato su intelligenza artificiale e dalla possibilità di finalizzare le transazioni direttamente all'interno del feed principale senza abbandonare la visione dei contenuti.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)